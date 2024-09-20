今年上半年青少年吸毒452人 較去年同期升近一成半 「太空油」首列常吸毒品第三位 (18:34)

今年上半年被呈報的整體吸毒人數為3025人，較去年同期下降8%，最常被吸食毒品依次為海洛英、可卡因及冰毒。根據執法部門的統計數字，令年上半年涉及毒品罪行的被捕人數為1611人，較去年同期下跌10%；被拘捕的21歲以下青少年亦由由179人下跌32%至122人，當中主要涉及大麻和可卡因。

李國棟表示，「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，雖然無標準成分，但它通常含有一種名叫依托咪酯，屬受法例管制的第1部毒藥，須醫生處方的麻醉劑。他指，「太空油」可能混入其他毒品，包括大麻、「冰毒」和氯胺酮（俗稱「K仔」）等，吸食會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。

保安局禁毒處指，十分關注「太空油」開始被濫用的情況，正籌備下月8日聯同其他相關部門及社會服務機構與教育界會面，以進一步提升教職員對「太空油」的警覺；又指執法部門會加強各種巡查包括網上巡查，採取情報主導的執法行動，打擊涉及「太空油」罪行。