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57歲男子感染麻疹　曾到訪竹園廣場一粥麵及診所 (19:04)

衛生防護中心今日（20日）公布，正調查一宗本地麻疹個案，涉及一名過往健康良好的57歲男子，他未曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊。病人曾於病毒傳染期內，到訪黃大仙竹園廣場內的一間私家診所及「一粥麵」餐廳，中心表示，由於麻疹傳染性極高，已設立查詢熱線2125 2372，為個案作接觸者追蹤。

防護中心呼籲，曾於9月1日至9月7日上午7時至10時到訪竹園廣場1樓S112號舖「一粥麵」餐廳的人士致電熱線，將提供適切評估和建議。熱線於明日（21日）及9月22日上午9時至下午1時運作，並由9月23日至27日上午9時至下午5時運作。

男患者於8月31日開始發燒及喉嚨痛，並於9月5日出疹，他分別於9月4日及7日到私家醫生求診，並於9月11日到播道醫院求醫；病人於9月12日因持續發燒、咳嗽和喉嚨痛到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療，翌日轉院隔離病房，經治療後情况穩定，仍然留院。

中心表示，正對病人曾到訪的診所約4名人員及8名病人，以及一粥麵的24名員工進行醫學監察，至今未發現任何人士出現病徵。防護中心亦提醒，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，而非本港出生的市民因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗，應特別留意其疫苗接種紀錄。

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