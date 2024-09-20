「Lunch哥」涉辱罵死因研訊證人罪成　官質疑邊後悔邊申法援上訴 (17:44)

原告為律政司長，答辯人為李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）。控方甫開庭指，李國永本月4日交文件申請法援，尚待審批。辯方承認李有意上訴，同時他對3名證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」受驚嚇感歉意，兩者沒有衝突。

法官陳慶偉讀出李國永的親筆信，李稱本案結局是咎由自取，「我一手一腳將自己推入犯人欄」；假如可以時光倒流，他希望重返西九龍法院，盡力阻止本案發生，亦會阻止賴瑞英和示威者聚集，以免死因庭證人受驚，改寫事件結局。李稱願意承擔一切惡果和刑責，他在審訊過程感受到3名證人眼神痛苦和不安，冀親口向證人道歉。他已明白事件嚴重性，並提升守法意識，沒有再犯法。

陳官批評，李國永只向3名證人致歉，沒有向法庭道歉，「今日懇求輕判、表露悔意，明日就申請上訴」，顯然否認責任。陳官提及，李就其他案件上訴，其悔意可能流於表面，而不是真誠後悔。辯方指李深切反省，冀法庭考慮他展開新生，為求情信給予完整比重。

庭上透露，李國永須負擔至少16.3萬元訟費。辯方求情指，李是普通學生，若支付巨額訟費，可能面臨破產，冀法庭下令他支付數千元。陳官聽畢求情，押後至本月24日判刑。