退役劍擊運動員涉從後擁抱陌生女子　非禮罪成還押候判 (17:35)

被告招文韜（24歲）於2021至2023年為全職運動員，他現為城大四年級學生及兼任教練。辯方求情稱，劍擊隊總教練及劍術總會主席分別讚揚被告在體院刻苦耐勞，對劍擊有貢獻。辯方又指，被告沒觸碰事主性部位，案情輕微，望判處非即時監禁。裁判官認為具一定嚴重性，開放所有判刑選項。

裁判官今引述女事主X的證供，指她於去年12月23日返家時，她雙手捧著包裹乘搭升降機，同𨋢的被告沒按樓層按鈕，其間她遭被告從後擁抱，二人身體緊貼，X感驚慌遂推開被告離去。被告曾自辯稱，他當日教劍後和友人到酒吧飲酒，但他的記憶停留在酒吧內的事，他重看閉路電視片段就指自己無意圖擁抱X。

裁判官裁決指，X原先稱遭被告擁抱10多秒，她觀看片段後同意實為3秒，她的證供清晰明確、合符邏輯，接納她是誠實可靠的證人。但裁判官指，被告供辭是自相矛盾，他聲稱曾經「斷片」，但有時說只記得酒吧的事或部分事情，與「斷片」定義不符，反而是選擇性記得；他的證供不可信、不合理。

至於辯方陳辭指，即使攬腰是刻意舉動，不屬猥褻侵犯，裁判官反駁指，辯方所援引涉及親吻擁抱案例之中，被告和事主是師生關係，而本案被告和事主互不認識，兩案不能相提並論。裁判官指本案被告能從酒吧返回住所，他急步尾隨X步入升降機，突然攬著X約3秒，肯定其舉動是有意識，並且無合理辯解。