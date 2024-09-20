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平民屋宇告大坑西邨拒遷居民被拒　提上訴待頒裁決 (16:39)

石硤尾大坑西邨清拆重建在即，興建和管理該邨的香港平民屋宇有限公司，早前循民事控告67名拒絕遷出的居民，並跟其中13人召開和解會議，惟最終無功而還。事後平民屋宇要求恢復訴訟，但遭區院司法常務官宋泳琛拒絕，平民屋宇遂提上訴，要求推翻宋官的決定，案件今在區域法院聆訊。法庭今天以閉門形式聆訊，據悉法官聽罷陳詞後，押後頒布判決。

本案原告為香港平民屋宇有限公司；13名被告包括甄國業、曹綽芝、關偉建、梁亞端、關翠華、黃詠珊、馬媚媚、吳家強、周德榮、黃桂榮、馮德樂、李素嬋及趙慶嬋。

區院首席法官高勁修提到，其中一名被告甄國業最近申請法援，而根據法例，若有人申請法援，該人面臨的法律程序「原則上」會暫援42天。代表平屋的資深大律師馮柏棟回應指，甄國業早前曾被拒法援，至現階段才再作申請，使案件進度「拖延咗好長嘅時間」，認為法庭不應暫援他的法律程序，並強調法庭有酌情權拒暫緩相關案件。

馮柏棟補充，平民屋宇是非牟利團體，希望重建大坑西邨，為廣大市民提供住宅，形容本案涉及公眾利益，「越快進行就越好」。

自行應訊的甄國業則要求法庭暫援法律程序，強調其家族數代人住在大坑西邨，「點解法援reject我？」並質疑事件出現「地產霸權、黑箱作業，強搶民居」的情況。法官聽罷陳辭後，決定批准平屋一方的申請，拒暫緩甄國業的法律程序。

至於平屋就宋官的決定提出上訴、要求恢復針對13名被告的訴訟程序一事，法官高勁修指，相關和解會議早前以閉門形式舉行，下令以閉門召開上訴聆訊。據悉法官聽罷陳詞後，押後頒布判決。

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