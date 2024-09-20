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國慶煙花匯演歷時23分鐘展紅色五角星、竹葉圖案　首增無人機表演 (17:02)

國慶75周年煙花匯演將於10月1日晚上9時於維港上空舉行，首次於發放煙花前加入5分鐘無人機表演作為前奏。煙花匯演以「盛世煙花耀中華」為主題，分為8幕、歷時23分鐘，共會發出31888枚煙花，焦點包括「紅色五角星」、「紫色五片花」，及以歡迎大熊貓為主題的「綠色竹葉」等，整體預算超過1800萬。

煙花匯演由香港中華出入口商會獨家贊助，適逢商會70周年會慶，商會70周年慶典籌備委員會副主席兼秘書長温幸平表示，將首次在煙花開始前加入5分鐘無人機表演，涉及600架無人機，將拼砌出「70」、熊貓及「75」圖案，料可吸引更多遊客。

煙花製作商、港星多媒體製作有限公司代表毛偉誠表示，煙花環節將分8幕，主題包括「慶祝中國人民共和國75周年華誕」、「獅子山下70載」、「喜迎國寶熊貓」等，形容為「幕幕有特色」，如第一幕將同時發放紅色五角星及紫色五片花，第五幕「繼續微笑」則有心心相印、笑臉等煙花，第六幕「喜迎國寶熊貓」則用綠色為主題發「綠色竹葉」煙花。他指，為讓市民感受視聽效果，將在港台第4台（FM97.6-98.9）同步播放國慶煙花背景音樂。

被問及天氣惡劣下的應急安排，毛偉誠表示，將於10月1日中午12時決定當晚演出是否如常，並將於晚上7時30分確認可否展開無人機匯演，但他預料可以如常匯演，笑指「十月一號會好好彩」。對於去年除夕維港跨年倒數煙花匯演後，大批內地旅客滯留香港，被問到會否與當局商討延長開放口岸，貝鈞奇強調，總結上次經驗後，將不會再「重蹈覆轍」，稱會與警方、海關等有關部門討論相關事宜，又說期望內地旅客觀賞匯演後可在港過夜。

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