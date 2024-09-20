多區學校於網上遭改名惡搞　Google稱正移除不實內容防濫用 (16:11)

「Google香港」表示，事實上允許用戶貢獻內容，有助於保持地圖資訊真實及可靠，留意到Google地圖上偶爾會出現不相關的使用者原創內容，當發生相關情况就會積極盡快處理。

本報今日報道，其中一間被人改名的香港兆基創意書院，在Google地圖上被刪去「兆基」二字，校方在Threads上發帖幽默回應，稱「邊個咁曳啊」、「唔得咁樣對四叔啊」。該校署任校長甄拔濤昨向本報說，任何人都能網上修校名，他見到改名時也覺得「幾搞笑」，「覺得網民、年輕人搞吓笑，無傷大雅，無惡意動機的話便好」，料「貪玩風潮」通常只維持一陣子。他強調，有個別學校被惡搞，有人以改校名來中傷學校，並留意到台灣有學校因此報警處理，指目前香港情况未如當地嚴重，盼「教育的事就教育處理」，毋須動輒「動刀動槍」。

有同樣校名遭改動、不願具名的中西區中學校長認為事件是「不恰當的惡作劇」，對學校「極度不尊重」。