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官恩娜外婆遺產案　姨母供稱外婆曾表現驚慌控訴無飯食 (15:44)

藝人官恩娜外婆勞笑鳳爭產案，官母和勞的「契仔」遭其餘3姊妹入稟，要求裁定勞授權契仔繼承遺產的遺囑無效，案件今（20日）在高院續審。官恩娜大姨媽供稱，母親與官母同住後曾探望她，母親控訴官母不給她飯吃，以及孫女官恩娜曾來電大罵她一頓。大姨媽指母親不想寄人籬下看人面色，「輩份咁低嘅人，個孫都鬧到佢狗血淋頭」。

原告為官恩娜大姨媽麥銀娣、三姨麥麗萍及五姨麥美華，被告為勞的二女、官恩娜母親麥銀麗和「契仔」馮明業。據原告案情，勞笑鳳的精神狀况和視力在2000年中旬惡化，2011年起搬到雞嶺與麥銀麗同住，此後勞性情大變，進行多項對她不利的交易，和難以聯繫，她2014年臨終前的固定資產基本上全無。原告指勞患認知障礙，質疑她受不當影響，邀法庭推論她立遺囑時的精神狀况。

麥銀娣今續圍繞勞笑鳳搬屋後發生的事宜作供，麥指2012年3月，她與兩名原告前往雞嶺探訪勞，並事先致電馮通知。勞看見她們時感高興，她問勞生活是否安好，勞欲言又止，生怕在旁的馮聽見而有口難言。隨後勞說起麥銀麗的不是，指對方不讓她吃飯，馮喝斥「你再講吖，你再講我就唔會再幫你，你自己同阿麗解釋。」勞表現驚慌，遂轉移話題。

麥確認探訪期間，勞提及她以「長命契」方式與官恩娜胞兄官仲銘聯名購買粉嶺萬豪居獨立屋，麥指「長命契」對勞和其他姊妹不公平。被告方質疑若勞與麥銀麗同住時受恐嚇，她理應立即告知麥銀娣，麥指勞雖無說出來，但其身體語言反映她感驚恐。被告方指麥無在證人供辭提及上述事項，麥解釋口供紙未必能反映全貌。

麥續指，因勞於第一次探訪驚慌的表現，她短時間內再度探訪，勞眼泛淚光提及官恩娜曾致電她大罵一頓，態度兇狠，惟無透露詳情，麥估計與她先前探訪有關，又指相信官恩娜在分產一事上有得益。被告方指出，麥在第二次探訪時與勞就粉嶺萬豪居獨立屋的業權爭執，其後勞不欲再與麥聯絡，麥否認稱「根本冇可能有咁嘅事」。

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