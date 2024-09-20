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男教師認偷拍學生及女子藏1500張裙底照　判囚16個月 (15:32)

36歲男教師涉於2021至22年偷拍學生及太空館女職員等人的裙底，被控「作出有違公德的行為」及「非法拍攝或觀察私密部位」等18項控罪。被告今日（20日）在區域法院承認其中13項控罪，被判監16個月。法官判刑時指，其中兩名受害人是被告的學生，批評被告的行為嚴重違反誠信。

被告梁榮燊（36歲，教師），被控5項「作出有違公德的行為」及13項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，他今日在區域法院承認其中13項控罪，其餘5項控罪存檔法庭。

案情指，被告曾任鰂魚涌及天水圍某學校教師。2022年7月20日，警員在港鐵旺角站便衣巡邏期間，發現被告尾隨其中一名事主X進入附近的商場「T.O.P This is Our Place」，之後在商場扶手電梯上把手提電話放在X裙下約5秒。警方見狀後截停被告，最終在他的電話發現X臀部的照片。

被告被捕後，在警誡下稱「我都係工作壓力大，所以先影個女仔裙底」；之後警方經進一步調查，發現被告的手提電話另藏有多張裙底照片，包括在天水圍某學校的小五班級課室內，所偷拍的女童裙底照。

此外，被告曾於2021年8月，到太空館擔任活動嘉賓講者，當時他在場拍下其中一名事主Y及太空館女職員Z的裙底照。

法官嚴舜儀判刑時稱，本案涉及約1500張裙底照，最終控方援引其中200多張供法庭考慮。嚴官特別提到，本案其中兩名受害人是被告的學生，批評他的行為嚴重違法誠信，並說被告因壓力犯案只屬本案背景，而非減刑理由，最終判被告入獄16個月。

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