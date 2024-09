男教師認偷拍學生及女子藏1500張裙底照　判囚16個月 (15:32)

被告梁榮燊(36歲,教師),被控5項「作出有違公德的行為」及13項「非法拍攝或觀察私密部位」罪,他今日在區域法院承認其中13項控罪,其餘5項控罪存檔法庭。

案情指,被告曾任鰂魚涌及天水圍某學校教師。2022年7月20日,警員在港鐵旺角站便衣巡邏期間,發現被告尾隨其中一名事主X進入附近的商場「T.O.P This is Our Place」,之後在商場扶手電梯上把手提電話放在X裙下約5秒。警方見狀後截停被告,最終在他的電話發現X臀部的照片。

被告被捕後,在警誡下稱「我都係工作壓力大,所以先影個女仔裙底」;之後警方經進一步調查,發現被告的手提電話另藏有多張裙底照片,包括在天水圍某學校的小五班級課室內,所偷拍的女童裙底照。

此外,被告曾於2021年8月,到太空館擔任活動嘉賓講者,當時他在場拍下其中一名事主Y及太空館女職員Z的裙底照。

法官嚴舜儀判刑時稱,本案涉及約1500張裙底照,最終控方援引其中200多張供法庭考慮。嚴官特別提到,本案其中兩名受害人是被告的學生,批評他的行為嚴重違法誠信,並說被告因壓力犯案只屬本案背景,而非減刑理由,最終判被告入獄16個月。