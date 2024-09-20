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無業男Facebook等平台發文促習近平及李家超下台囚14個月　官：煽動陳述配歌曲易洗腦 (12:44)

繼兩宗《維護國家安全條例》下「作出煽動意圖的作為」案件昨日（19日）判刑，今（20日）再有一名無業男子於西九龍裁判法院承認「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案情指他在社交平台促國家主席習近平及特首李家超下台。總裁判官蘇惠德判刑指，被告把陳述內容配上歌曲，縱使內容重複單調，但形成洗腦效果，容易把思想植入別人腦海；以18個月為量刑基準，因他曾犯舊煽動罪而加刑3個月，就被告適時認罪減刑後判囚14個月。

代表被告區健威（58歲）的大律師關文渭交代，因譚得志在終院上訴的其中一個問題遭駁回，本案不再爭議相關合憲議題。關求情稱被告獨身，自35歲起失業，靠父親及綜援支持經濟，他主要和網友聯繫。關指涉案陳述意思重複，被告帳號只有共20個朋友，「少得可憐」，他藉此「回聲室」發言，並非爭取認同或作政治宣言。

關另主張本案「煽動罪」與普通法的「煽惑罪」不同，前者沒有預防性質，而是為了維護人民對政府的愛戴，蘇官問及這與防止對政府的憎恨有何分別。蘇官休庭後判刑指，量刑的阻嚇元素可以是防止他人仿效犯案，是早已確立的原則，故預防性屬量刑考慮。蘇官指被告網上發帖具相當的傳播和滲透力，而他每天不止發布一個信息。

蘇官續指，帖文主張推翻中央政權及特區政府，又提及台灣問題和敏感日子，明顯是挑戰國家主權；被告多次詆譭及咒罵領導人、特首和執法部門，目的是挑起別人離叛和蔑視。他反覆提倡以革命去實現理念，危害國家安全。對於辯方指被告以真名作為帳號，無意隱藏身分，蘇官批評被告目無法紀。

案情指，被告今年3月23日至6月19日間透過Facebook、YouTube及前稱Twitter的X共4個帳號發布239段信息，包括以非煽動的中文或韓文歌曲製作影片並加插煽動陳述。信息提及「共產黨下台 天下太平」、「習近平下台 台灣太平」、「李家超下台 香港太平」及「革命無罪」。被告被捕後承認發表政治宣言。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 煽動

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