警方屯門打擊三合會活動　掃黃賭毒拘55人 (12:39)

屯門警區反三合會行動組高級督察馬程浩稱，在反毒品行動中，反黑組成功鎖定兩個分別用作製毒工場及毒品儲存倉的公屋單位，於周三（17日）突擊搜查兩單位，檢獲超過1.2公斤懷疑可卡因、超過200支懷疑大麻二酚製成品的電子煙、2.8公升懷疑液態大麻二酚製成品（俗稱太空油）、少量冰毒、製毒工具、電子磅及大量可再封膠袋，拘捕兩男兩女，年齡介乎19至27歲，檢獲毒品合計市值約95萬元。屯門警區刑事總督察沈灝旻相信，今次行動成功堵截一批毒品流入市面，亦成功打擊區內三合會組織及其收入來源。

警方另於昨（19日）凌晨在區內一唐樓單位破獲非法賭場，拘捕9男11女，年齡介乎28至60歲，分別涉嫌經營賭博場所及在賭博場所內賭博。警員行動期間檢獲4張麻將枱、大量賭具、籌碼及現金，約值超過5萬元。屯門警區特別職務隊、屯門及青山分區雜項調查隊聯同新界北總區快速應變部隊則於前日（18日）掃黃，在屯門新墟一帶搗破6個無牌按摩埸所，共拘捕15名本地女子，年齡介乎34至60歲，涉嫌協助管理賣淫處所、經營或協助管理無牌按摩處所，並檢獲按摩床、廣告招牌及避孕套。警方指涉案無牌按摩院經營數月，亦有透過網上招攬生意。所有被捕人現正保釋候查。屯門分區指揮官署理警司黃龍表示，屯門新墟有不少唐樓單位被用作經營無牌按摩院，部分更提供性服務，滋擾市民。