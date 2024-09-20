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行會核准新田科技城等3份分區計劃大綱圖　發展局：全力應對司法覆核並如期申撥款 (10:34)

行政長官會同行政會議已核准3份有關新田科技城及三寶樹濕地保育公園的分區計劃大綱草圖，並於今日（20日）刊憲。發展局今表示，隨着法定規劃程序完成，會繼續全力推進新田科技城和相關項目，又說政府不會、亦不應純粹因個別人士提出司法覆核申請，而停止推展裨益社會的項目，將全力應對該司法覆核挑戰，會如期在今年年底就首階段土地平整及基礎設施工程，向立法會財務委員會申請撥款。

3份分區計劃大綱草圖分別涉及新田科技城、米埔及錦綉花園和牛潭尾。其中新田科技城分區計劃大綱核准圖的規劃區範圍涵蓋約1004公頃的新田/落馬洲地區，約313.24公頃土地劃作「其他指定用途」，其中約210公頃劃作「創新及科技」用途；另亦涵蓋約207.29公頃的「綠化地帶」地帶及約139.36公頃「自然保育區」地帶。

社工謝世傑上月初以個人身分就新田科技城環評報告提司法覆核。發展局發言人說，雖然環評報告正面對司法覆核，但項目已經充分研究和諮詢，形容為合法合規、專業全面，又稱項目對創科發展的策略重要性，社會亦有強烈聲音表示創科發展必須提速，「不能蹉跎歲月」，在應對司法覆核期間，亦會審慎及務實推展項目，務求減低司法覆核對項目進度的影響。

發展局續說，年底向立法會申請撥款時，會一併就三寶樹濕地保育公園第一期的設計工作申請所需款項，又強調首階段工程撥款不會包括填塘，一如早前承諾，政府不會在2026/27年三寶樹濕地保育公園工程開展前進行填塘工程。

相關字詞﹕編輯推介 新田科技城 發展局

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