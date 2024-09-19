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中年漢三跑地盤猝逝　遺下中風妻及獨子　子：得返我一個人撐住頭家 (21:50)

一名52歲釘板男工人，今早（19日）於赤鱲角機場三跑地盤工作期間突然暈倒，工友報警，事主由直升機送往東區醫院，搶救後不治。案件列作送院時死亡，死因有待驗屍後確定。死者獨子表示，父親猝逝，母親半個月前中風，目前需住院，家中剩下自己一個獨力支撐，唯有「自己堅強啲，始終得返我一個人撐住頭家」。

52歲死者姓蔡，與太太、獨子及姪子同住。死者獨子霖仔說，父親一向身體健康，甚少生病，「我病佢都唔會病」。霖仔說父親做地盤工作十幾年，曾做過搭棚，其後轉做釘板、拆板工作，在三跑地盤開工約半年。最近每周開工6天，逢星期日休息，昨日（18日）公衆假期都有休息。父親平時少講工作的事，不知道其工作環境如何，但形容父親「做地盤做到好大隻」。

霖仔說今早剛起牀，便收到父親的工友通知指他昏迷，工友說父親今早曾說身體不適，在旁休息，其間突然嘔吐，然後躺在地上昏迷。霖仔趕往醫院，其後獲告知父親搶救無效。他之後將噩耗轉告因中風要留院的母親，母親情緒激動，「血壓係咁升、係咁升」，申請出院見丈夫最後一面。母親當時趴在父親身上不停哭泣，爺爺嫲嫲亦都趕到醫院。霖仔說父親身上不見明顯傷痕，但「塊面黑晒」，醫生講不到死因，工友則推測可能中暑。

霖仔說母親半個月前輕微中風，需要住院，目前行動不便。母親雖有一份月入萬多元的文員工作，但至少未來一兩個月都無法上班。霖仔自言剛剛畢業投身社會，家庭原本依靠月入3萬多元的父親為經濟支柱。面對父母接連生病及離世的雙重打擊，加上要交租及供養爺爺嫲嫲，霖仔對前景感到彷徨，「要搞白事，啲錢又唔知點」，會與父親公司商討可否墊支部分金錢，雙方相約了下周商討，來自福建的叔叔亦會協助處理父親身後事。

如欲捐助，可把善款存至死者兒子蔡漢霖中國銀行戶口：

012-708-1-021503-4 

（Cai Hanlin）

 

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