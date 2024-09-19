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流感疫苗接種計劃下周四展開 衛生防護中心料年底流感活躍度再上升 (20:41)

衛生防護中心今日（19日）宣布，2024/25年度季節性流感疫苗接種計劃將於下周四（26日）展開，包括學校外展及院舍防疫注射計劃。醫管局稱，將於當日起在公立醫院及門診為合資格者接種疫苗。衛生防護中心稱，現時本地流感活躍程度仍處於低水平，隨着天氣預期逐漸轉涼，預料今年底流感活躍程度會再次上升。

衛生防護中心稱，今年計劃下合資格免費或獲資助接種流感疫苗群組，與去年大致相同，包括年滿50歲者、6個月至18歲兒童、孕婦，以及18至49歲的智障、傷殘人士或領取綜援的長期病患。中心稱今年新增多個接種地點，包括16個地區康健中心或康健站；另於衛生署母嬰健康院為6個月至2歲兒童接種，家長可於下周一（23日）起透過網上預約系統預約。

衛生防護中心稱，現有逾1600名醫生已登記參與「疫苗資助計劃」，政府會提供每劑260元資助，當中過半醫生不會額外收費。中心另稱，現有約860間（79%）幼稚園和幼兒中心、約610間（92%）小學及約380間（75%）中學已為學童安排疫苗接種活動，又稱按經驗參與外展計劃能大幅提高學童接種率逾一倍，至平均七成接種率，鼓勵未參與的學校盡快報名。

院舍方面，衛生防護中心稱會免費提供和運送疫苗到院舍，並由原設自行邀請參與醫生為合資格院友接種，下周四起可安排醫生接種。

醫管局稱，主要為定期到公院和門診應診的合資格病人接種流感疫苗，包括2至18歲和年滿50歲定期覆診的長期病患、接受產前檢查的孕婦，以及18至49歲的智障、傷殘人士和領取綜援的長期病患。該局稱，合資格病人可按原定覆診日期到診所接種疫苗，若在短期內毋須覆診，亦可以親臨或致電所屬診所安排接種。

醫管局另稱，下月17日起將於選定普通科門診為政府轉介、家禽從業員及從事養豬和屠宰豬隻行業者接種流感疫苗。

衛生防護中心表示，2023/24年度共接種約187萬劑流感疫苗，按年度增約兩成，為歷史新高。中心呼籲市民踴躍接種本季流感疫苗，以加強保護應對流感季節。

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