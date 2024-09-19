業界齊心推動「環保裝修約章」　調查發現逾半受訪者對環保裝修缺乏認識 (18:41)

調查共訪問了283名模擬裝修實驗室 (MuLab) 的參觀者，其中包括23名裝修工人、132名物業管理人員和128名普過市民。學會指，超過八成受訪者認為在市面上尋找環保裝修工具存在一定困難。學會提出同業界推動「環保裝修約章」，為本地裝修工程引入一套措施及實務守則，包括在工程設計及選材、施工方法和工具、建築廢物分類及處理等，及鼓勵採用可持續的做法，減少噪音、震盪、塵埃及污染物，以改善環境

學會會長程偉泉在簽署儀式致辭時表示，今天的簽署儀式雖是「先行計劃」一個結束，但它更是一個新的開始，希望透過社區參與和合作，宣傳、教育及培訓，在不同持份者共同努力下，創建和諧居住環境，冀大家不要抱著「得過且過」心態，忽視環保重要性。