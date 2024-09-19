業界齊心推動「環保裝修約章」　調查發現逾半受訪者對環保裝修缺乏認識 (18:41)

粵港澳大灣區城市建築學會(香港)有限公司（GBIUA）全力策動，環境及自然保育基金資助的「環境及自然保育基金：社區先行計劃－減低裝修工程的環境滋擾」，今日（19日）舉行「環保裝修約章2024」簽署儀式。GBIUA亦公佈一項關於「裝修工程帶來來的環境滋擾程的的認識及對環保裝修概念和寧靜裝修的調查」結果，發現逾半受訪市民大眾及物管人員對環保裝修概念缺乏認識，並指裝修工程在噪音及灰塵方面對他們生活造成很大影響。
調查共訪問了283名模擬裝修實驗室 (MuLab) 的參觀者，其中包括23名裝修工人、132名物業管理人員和128名普過市民。學會指，超過八成受訪者認為在市面上尋找環保裝修工具存在一定困難。學會提出同業界推動「環保裝修約章」，為本地裝修工程引入一套措施及實務守則，包括在工程設計及選材、施工方法和工具、建築廢物分類及處理等，及鼓勵採用可持續的做法，減少噪音、震盪、塵埃及污染物，以改善環境
學會會長程偉泉在簽署儀式致辭時表示，今天的簽署儀式雖是「先行計劃」一個結束，但它更是一個新的開始，希望透過社區參與和合作，宣傳、教育及培訓，在不同持份者共同努力下，創建和諧居住環境，冀大家不要抱著「得過且過」心態，忽視環保重要性。
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