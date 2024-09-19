明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

青衣狂亂駕駛案　警揭涉黑幫毆鬥再拘3人 (18:10)

兩輛私家車昨（18日）清晨在青衣西路相撞，其中一車如打波子機衝向對面線，再反彈回路中，翻轉起火，26歲楊姓男司機及時爬出逃生，輕傷送院，他涉酒後駕駛。警方其後尋回駕駛平治，以及一度逃去的24歲陳姓男司機。兩名司機均涉嫌狂亂駕駛被捕，案件交由新界南總區反三合會行動組跟進。警方調查後再拘捕多3名男子，涉嫌藏有攻擊性武器及串謀傷人。

警方於現場檢獲兩支鐵棍，26歲楊姓男司機另涉藏有攻擊性武器被捕。警方昨日再在旺角、深水埗及青衣再拘捕3名本地男子，年齡介乎19至26歲，涉嫌藏有攻擊性武器及串謀傷人。調查顯示，3人在案發兩車追逐時，懷疑從26歲司機駕駛的私家車上以鐵棍敲打平治私家車，並試圖截停該私家車及襲擊24歲陳姓男司機。5名被捕人現正被扣留調查中。

昨天清晨5時許，一輛白色私家車沿青衣西路上斜往機場方向行駛，駛至長亨邨對開，疑切線時與同方向的黑色平治私家車相撞，失控衝出對面行車線，撞毁約10米鐵欄後，反彈翻滾至原先行車線，四輪朝天，橫亘路中並冒煙起火，司機負傷爬出車廂。消防接報到場開喉迅速滅火，車廂嚴重焚毁。平治房車相撞後則衝前約30米，車尾撞向欄杆停在寮肚路交界，警方到場發現車內空無一人。起火私家車26歲楊姓男司機頭頸受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院救治，酒精呼氣測試超標。警方事後尋獲平治車24歲陳姓男司機，經調查後兩名司機同涉狂亂駕駛被捕。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞