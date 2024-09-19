青衣狂亂駕駛案　警揭涉黑幫毆鬥再拘3人 (18:10)

警方於現場檢獲兩支鐵棍，26歲楊姓男司機另涉藏有攻擊性武器被捕。警方昨日再在旺角、深水埗及青衣再拘捕3名本地男子，年齡介乎19至26歲，涉嫌藏有攻擊性武器及串謀傷人。調查顯示，3人在案發兩車追逐時，懷疑從26歲司機駕駛的私家車上以鐵棍敲打平治私家車，並試圖截停該私家車及襲擊24歲陳姓男司機。5名被捕人現正被扣留調查中。

昨天清晨5時許，一輛白色私家車沿青衣西路上斜往機場方向行駛，駛至長亨邨對開，疑切線時與同方向的黑色平治私家車相撞，失控衝出對面行車線，撞毁約10米鐵欄後，反彈翻滾至原先行車線，四輪朝天，橫亘路中並冒煙起火，司機負傷爬出車廂。消防接報到場開喉迅速滅火，車廂嚴重焚毁。平治房車相撞後則衝前約30米，車尾撞向欄杆停在寮肚路交界，警方到場發現車內空無一人。起火私家車26歲楊姓男司機頭頸受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院救治，酒精呼氣測試超標。警方事後尋獲平治車24歲陳姓男司機，經調查後兩名司機同涉狂亂駕駛被捕。