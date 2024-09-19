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董之英中學遲報學界賽遭DQ　校方致歉認失職冀酌情處理　籲罰學校勿罰學生 (17:39)

連續18年在沙田及西貢區甲組足球賽奪冠的仁濟醫院董之英紀念中學，因該校教職員疏忽遲交今屆賽事申請，被拒絕參賽。校方今日舉辦記招，指學校管理層及教師就失誤感無比懊悔，向學生家長致歉，並懇請香港學界體育聯會「在保障所有學生利益的精神、以所有學生福祉和推動香港體育發展為大前提下」，重新接納其參賽申請。被問及酌情參賽會否對其他學校不公平，校董黃子文表示學體會已訂準則，學校責無旁貸，強調現時是「求情而非抗辯」；校長黃攸杰指前日（17日）已向學體會提交上訴書，期望學體會能建議禁賽以外方式懲罰，例如罰款。

校監黃偉健指，足球比賽對該校的意義尤其重大，因校內兩成學生由中一開始踢足球，望日後在足球界發展，亦與中國香港足球總會合作舉行足球訓練計劃，以及獲仁濟醫院資助100萬等，形容事件對該校足球發展造成很大打擊。他又建議學體會考慮其他懲罰的方法，例如罰款或比賽扣分等，反問若嚴厲禁止該校參賽有否違背其組織宗旨。他又表示，許多活動申請均設寬限期，對學體會未設寬限期感遺憾。

黃偉健續指，校方前體育科主任負責與學體會聯絡，而校方在9月2日知悉事件已即時補救，但已經太遲，涉事職員亦已離職。現任科主任與校長黃攸杰均指與該職員在交接工作上有困難。黃攸杰在分享學校資助學生購買球鞋時一度哭泣，並承認校方在行政及監察方面有問題，將會向教育局匯報事件。他又稱，足球隊有23名中六生，是最後一屆參與賽事。

黃子文形容，足球精英賽猶如演藝界的金馬獎、奧斯卡，指賽事觀眾或有港隊教練、球會總監，甚至有東西亞隊伍在八強階段開始觀賽，屬學生期待已久的舞台。他形容學校失職或令學生在中學生涯有遺憾，「誤了他們的前途」，但學體會「罰學校、校長、校監，都唔應該罰學生。」

仁濟醫院董之英紀念中學自2003/04學年起一直於沙田及西貢區甲組足球賽稱冠，惟今屆賽事報名截止後一日才遞交申請，上周五（13日）被香港學界體育聯會拒絕接納其逾期申請。校方指如缺席本屆賽事，該校需從甲組第二組別重新開始參賽，意味至少今明兩個學年失去學界精英賽參賽資格。

相關字詞﹕編輯推介 仁濟醫院董之英紀念中學 甲組足球賽 學界

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