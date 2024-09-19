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港怡醫院臨牀試驗中心揭幕　港怡港大共同營運將展開兩項癌症研究 (17:01)

本港目標發展成為醫療創新樞紐，港怡醫院臨牀試驗中心今日（19日）揭幕，中心由院方與香港大學醫學院共同管理。港怡醫院執行總裁曾慶亷透露，中心即將展開兩項癌症藥物研究。

港怡醫院臨牀試驗中心將利用由港大臨牀試驗中心開發的創新方案，例如用作管理臨牀試驗機構的電子雲平台，促進各類型試驗及研究，包括治療、手術、藥物、疫苗、醫療設備等。港大醫學院長劉澤星說，香港經濟須轉型並邁向創科創新中心，蒐集數據支援醫學研究很重要，認為藥研除在公立醫院外，也應於其他地方展開。

曾慶亷稱，港怡醫院過往有進行簡單醫療儀器、新冠疫苗、藥物等研究，開設臨牀試驗中心後可展開更複雜研究，期望在產、學、研三方面作出貢獻。他說中心即將展開兩項癌症藥物研究，分別治療直腸癌和胰臟癌。港怡醫院臨牀試驗中心執行總監游廣智補充，腫瘤治療仍有很多改善和調低價格空間，期望新研究可提供更多安全有效治療，長遠並減低醫療費用。

港大臨牀試驗中心首席總監梁偉強稱，研究招募愈多病人愈好，私家醫院涉獵病人種類較廣闊，涵蓋來自大灣區等其他地方病人，且私院在化驗、X光檢查等較公院快和更靈活，對臨牀試驗有幫助。他說目前已有其他機構和企業接洽，擬在新中心展開研究，目前港大醫學院將參與所有在新中心的研究，但不排除日後其他科研團隊可在中心獨立研究。

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