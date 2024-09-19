美酒佳餚巡禮下月23日起一連五日中環海濱舉行　開放時間及日數俱增 (16:48)

彭耀佳又指，去年巡禮吸引十多萬入場人次，當中有不同國家地區的旅客，活動幫助不少商戶向全世界推銷他們的產品，帶動消費及商機。陳俊文致辭時表示，會向超過100間本地酒店，派發包括入場門票及品味卷的旅客禮包給住客，在10月21至27日期間，訪港旅客亦可在香港國際機場、尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心可以領取相關禮包，亦會跟航空公司攜手在內地13個城市，推出美酒佳餚巡禮套票；與美加地區的旅行社合作，度身訂造專屬套餐（package），月底有4艘國際級郵輪訪港，旅發局亦會和遊輪公司及旅行社合作推廣，邀請遊輪客參與巡禮。

陳俊文接受傳媒訪問時說，旅發局亦在不同的短途市場包括東南亞、日本、韓國、台灣宣傳，長途市場如美加地區有特別配套。另外，因應「走塑令」場內不會派發膠杯，鼓勵市民購買玻璃杯或自備酒杯，如自備酒杯入場會贈送杯套；被問到會否業界倡議降低烈酒稅，會否有助帶動酒類銷量，他則稱如「任何政府措施幫到業界，都會支持」。

今年美酒佳餚巡禮除引入新興酒品，亦有逾110個美食攤位及全新「名饌薈」專區，將有米芝蓮星級食府及名廚推介美食，如米芝蓮三星食府富臨飯店的南非吉品鮑，會場限定食品如帝苑酒店巴馬火腿芝士蝴蝶酥等；場內也設有名廚大師班，以及由得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒。場內酒品來自逾35個國家及地區，包括法國、意大利、德國、西班牙、中國等，亦有新興酒品如英國汽泡酒、中國蒸餾酒、零添加自然酒（Natural Wine）、得獎酒吧調配的創意雞尾酒及越南氈酒等。

美酒佳餚巡禮門票價格為每位40元，可於現場購買；65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，3歲以下兒童則可免費入場；市民明起亦可在Klook購買包門票的3款「品味通行證」，價錢由220元至380元不等。