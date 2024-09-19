何敬康促體育總會財政監管制度化　倡上訴機制引入獨立第三方 (15:54)

目前約60個體育總會獲康文署「體育資助計劃」撥款資助，何敬康表示，體育總會財政狀况屢現爭議，認為政府應加強監管，將之「制度化」，包括要求受資助總會詳細交代人手、舉辦活動的開支，以及有否遵循港協暨奧委會對屬會的規定，提升資助運用的透明度。他說，如果政府對於體育總會財政有疑問便應審核，若不滿總會解釋可削減資助，確保公帑用得其所。他說，港協及政府應分別作為體育總會的「爸爸」和「媽媽」，以「相親形式」緊密合作管理體育總會。

何敬康指出，現時不少體育總會上訴委員會成員與管理層重疊，「球證又係你、旁證又係你」，認為各總會內部上訴機制須委任更多第三方人士參與，以免出現角色衝突。被問到應否將上訴個案提升至港協暨奧委會處理，他認為現階段可以先規定由獨立第三方參與總會上訴機制，必要時再由港協介入。何敬康倡議引入體育仲裁機制及專業仲裁人員，設立體育仲裁委員會，解決「各處鄉村各處里」問題，一旦體育總會與運動員出現爭端，毋須訴訟、由第三方協助解決，認為成立具公信力的第三方仲裁機構，長遠有助體育發展。

意見書亦提出，增加運動員選拔機制透明度，何敬康認為應放寬各運動項目的分齡賽及代表隊資格，並開放予不隸屬體育總會的個別運動員提供選拔途徑，確保港隊能囊括最出色運動員。意見書同時建議增加對大型體育盛事及運動員的資助。