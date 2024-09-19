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721案｜控方指林卓廷領導暴動叫人生事　開直播只為「刷流量」　「冇諗白衣人感受」 (18:07)

2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，7人否認暴動罪受審，案件今日（19日）於區院結案陳辭。控方陳辭指，林卓廷在案中扮演領導角色，他將白衣人抺黑為黑社會，並有份促使7．21事件。控方認為林「冇去諗白衣人嘅感受」，不符合他自稱中立者的角色。辯方下午將作陳辭。

法官陳廣池甫開庭表示，控辯雙方已遞交書面陳辭，其中控方的文件數量「好似寫博士論文咁多」，為了節省法庭時間，控辯只需就重要事項加以陳述。律政司高級檢控官程慧明先陳辭，指當晚林卓廷到元朗之前，曾在社交平台上三度發帖文稱元朗出現黑社會，表面看似提醒公眾，實際暗示想呼籲他人到元朗生事，故7．21事件的其中一個起因能夠歸咎於林發動及參與集結。

程又指，林在事件的參與度極高，藉其公職身份以成為黑衣人一方的領導，林向黑衣人發號施令，稱面對白衣人「唔好褪、唔好追」，又將白衣人抺黑為黑社會，導致黑衣人產生仇視及對抗的心態。程反駁林自稱為中立者、調停角色的說法，指他縱容黑衣人的挑釁，但「冇去諗白衣人嘅感受」。白衣人的初衷為「保衛家園」，讓黑衣人散去是平息紛爭的方法，但林對於白衣人的訴求視而不見。

程續指，庾家豪的參與度很高，他面目猙獰般對視白衣人，並向對方招手及說「come on」；鄺浩林有份挑釁，向白衣人作出手勢，雖然控辯爭議鄺是舉中指還是食指，但程認為在白衣人角度，肯定會認為鄺在舉中指；陳永晞及楊朗曾手持消防喉向白衣人射水，程指射水的行為不但無法嚇退白衣人，反而激起進一步衝突；葉鑫昇及尹仲明曾向白衣人投擲水樽。

辯方：林呼籲他人集結之說純屬控方臆測

林卓廷的代表大律師黃錦娟陳辭指，案發時林與其他被告為了自衛、阻止他人破壞社會安寧或防止罪行，而行使合理武力。黃不同意控方所指，白衣人懷有「保衛家園」初衷，當晚廚師蘇梓朗在街上被白衣人打至「背脊開花」已反映他們失去初衷。陳官質疑，案中沒有證據指所有白衣人屬於同一群組，黃表示證人A小姐同意當晚若有人手戴紅繩可免受襲擊，可見白衣人之間有關聯。

黃反駁控方的說辭，指林透過帖文呼籲他人集結純屬控方的臆測，林早已收到有消息稱「鄉紳會吹大雞」，當他知道有人在元朗受襲後便確信並發布消息。至於控方批評林開直播「刷流量」以獲市民認同，黃解釋林習慣將事件攝錄下來，一來可記錄事件，二來可阻嚇白衣人。辯方明日續就其餘被告陳辭。

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