申訴署指將審研收回及翻新公屋單位流程　冀加快「上樓」時間 (13:04)

房委會及房協每年均會因不同原因，例如戶主離世、遷入院舍、購置資助出售房屋或違反租約等，收回公屋單位再重新編配。公署指，去年度（2023/24年度）房委會編配了約23600個單位，當中包括約19700個回收單位。隨着當局近年着力加強打濫，公署預期被收回的公屋單位數目會增加。根據現行程序，當局會在上訴期間暫緩收回單位。

申訴專員陳積志表示，有效率地收回及翻新公屋單位可加快公屋輪候家庭「上樓」，故決定展開主動調查行動，詳細審研房屋署和房協收回公屋單位的流程及安排，包括翻新單位以再作編配的具體工序、租戶就『遷出通知書』提出上訴的程序等。

公署又指，不時收到投訴稱當局在收回公屋單位時，沒有妥善處理遷出戶主（特別是獨居戶主）遺留在單位內的物品，例如沒有聯絡有關戶主或其親人，以及在未得到戶主同意下將單位內的物品隨意棄掉。陳積志指，會審研被收回單位的戶主遺留在單位的物品的各種處理方法，並在有需要時提出適切的改善建議。