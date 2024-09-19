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私隱公署稱匿名招聘廣告或涉不當收集個人資料　主動調查5機構籲市民勿交個人資料 (12:12)

個人資料私隱專員公署表示，今年6月至9月審視13個網上招聘平台的22270則招聘廣告，當中發現有23則匿名廣告，要求求職者遞交個人資料。公署關注，以匿名廣告收集求職者個人資料的情况可能違反《私隱條例》的相關規定，已主動對5間刊登匿名招聘廣告的機構啟動調查，亦提醒市民切勿隨便回覆匿名廣告並提供個人資料。

私隱專員鍾麗玲表示，匿名廣告即無披露招聘機構名稱或提供足夠資料以辨認機構身分，及沒有向求職者提供聯絡方式以獲機構進一步的資料，但卻直接要求求職者提交身分證號碼、聯絡資料或履歷等。她舉例指，有私人廣告商稱招聘零售經理或助理零售經理，提供工作區域、工作性質、責任及招聘要求，惟機構沒有公開姓名，亦無提供公司電話或電郵作查詢。

鍾麗玲說，公署8月底開始調查，現時處於初步搜證階段，不方便披露受查5間機構的名稱，又說調查方向之一是網上招聘平台是否有責任、是否涉及詐騙等。

鍾麗玲呼籲市民對匿名招聘廣告提高警愓，稱有關廣告有機會被用作不當收集個人資料的手法，亦可能讓不法之徒利用相關個人資料作詐騙用途，提醒求職者在未確定僱主身分的情况時應小心查證，切勿隨便回覆。她亦提到，公署由2021年9月至今年8月，共收到57宗及11宗有關招聘廣告的查詢及投訴，當中部分涉及匿名廣告。

起底訊息大幅減少　鍾麗玲：與公署執法、教育及社會氣氛轉變有關

另外，《私隱條例》下打擊「起底」行為的條文生效近3年，鍾麗玲表示，截至今年8月31日，公署合共處理3234宗起底個案，當中包括1586宗投訴及1648宗署方主動巡查發現的個案，並向46個網上平台發出2032個停止披露通知，涉及33494個訊息，遵從率逾96%；展開刑事調查個案則有363宗、88宗案件轉介予警方繼續跟進，合共有58次拘捕行動、共59人被捕，期內37人已被落案起訴、其中26人已被定罪。

鍾麗玲指出，今年首8個月公署主動巡查發現80宗起底個案，較2022年同期、即起底條文生效後首一年的803宗大跌9成；接獲的投訴個案亦由2022年首8個月的421宗，下跌36%至今年同期的270宗。她稱，自條文生效後，網上起底訊息每年均有明顯減幅，相信與公署持續不斷執法、宣傳和教育工作及社會氣氛轉趨平和有關，又稱過去一年起底的主要原因涉金錢糾紛、佔42%，其次為佔31%的人際關係糾紛，因政見不同而引起的起底行已大幅減少至佔2%。

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