詩凝美容師涉無牌行醫囚7周　官指被告僅獲200元佣金角色輕微 (12:29)

被告劉璐（38歲，美容師）被控兩項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪，早前被裁定一項罪名成立、一項罪脱，案件今日判刑。同案被告、詩凝美容董事張敏（44歲）早前承認3項無牌行醫罪，被判囚4個月。沒有律師代表的劉璐，今日向法庭呈遞一封求情信，然後補充道：「希望法官閣下可以俾一次機會我，我會安分守己、孝順父母同埋回饋社會。」

裁判官林子康判刑時指，本案涉及有人受傷及共同犯罪情況，案情相當嚴重；惟根據案情，為受害者「落針」者是同案被告張敏，且劉璐在案中唯一得益，似乎只有200元佣金，而劉璐不一定要透過介紹他人注射涉案「瘦面針」，才能獲得200元得益。

林官認為，劉璐在本案的重要性及參與度相當低，法庭就張敏的判刑已能帶出阻嚇作用，最終判劉璐監禁7星期。判刑後，林官補充，有關刑罰已反映被告真誠相信張敏有權為受害人打針，並寄語被告勿重犯。