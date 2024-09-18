明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

任內力倡九年免費教育　促師範學院合併　前教育署長李越挺逝世 (19:16)

曾於教育署（教育局前身）服務近30年、前教育署長李越挺昨日在養和醫院病逝，享年86歲。李被形容為本港推行九年普及教育的關鍵人物，並因熟悉教育制度的來龍去脈及經常提出解決問題的辦法，被譽為教育署「橋王」。教育局長蔡若蓮亦表示深切懷念，並向他的家人致深切慰問。

李越挺於1960年代入職教育署，1987年至1992年期間出席教育署長，是本港首名在教育署職系獲擢升為教育署長的華人公務員，並在任內提出多項教育政策改革，包括倡議在小學編制裡加入學位教師職位、中學流動班制、取消小一入學試，改為按住區抽簽派位、取消中三評核試令大部份中三學生可在原校升讀中四，以及取消小六會考，升中按全校平均成績及抽簽分派學位等。

蔡若蓮於社交媒體上致哀，形容李越挺是她尊敬的前輩官員，而且畢生奉獻教育界，對香港教育發展建樹良多，任內致力規劃並建構本港的教育體系，推動落實九年免費教育，促成多所師範學院合併，推動高中教育和相應教師培訓，為香港教育系統奠定根基。

暴雨未停課捱批　稱「我不是神仙」

李越挺任內曾面對爭議。1992年5月8日清晨，本港突有暴雨，雨量創下當時紀錄。李未有安排學校停課而備受爭議，其後到立法局回應議員質疑。他當時稱「我不是神仙」，無法了解全港情况。事件亦促成日後本港建立暴雨警告系統。

相關字詞﹕編輯推介 李越挺

上 / 下一篇新聞