任內力倡九年免費教育　促師範學院合併　前教育署長李越挺逝世 (19:16)

李越挺於1960年代入職教育署，1987年至1992年期間出席教育署長，是本港首名在教育署職系獲擢升為教育署長的華人公務員，並在任內提出多項教育政策改革，包括倡議在小學編制裡加入學位教師職位、中學流動班制、取消小一入學試，改為按住區抽簽派位、取消中三評核試令大部份中三學生可在原校升讀中四，以及取消小六會考，升中按全校平均成績及抽簽分派學位等。

蔡若蓮於社交媒體上致哀，形容李越挺是她尊敬的前輩官員，而且畢生奉獻教育界，對香港教育發展建樹良多，任內致力規劃並建構本港的教育體系，推動落實九年免費教育，促成多所師範學院合併，推動高中教育和相應教師培訓，為香港教育系統奠定根基。

暴雨未停課捱批 稱「我不是神仙」

李越挺任內曾面對爭議。1992年5月8日清晨，本港突有暴雨，雨量創下當時紀錄。李未有安排學校停課而備受爭議，其後到立法局回應議員質疑。他當時稱「我不是神仙」，無法了解全港情况。事件亦促成日後本港建立暴雨警告系統。