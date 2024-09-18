餐飲業指中秋檔期生意跌料國慶難有起色　旅遊界稱酒店入住率理想 (11:56)

黃家和於港台節目《千禧年代》上指，本港周末出境人次明顯較入境人多，過去周末逾70萬人次離港，入境則只有28.8萬人次左右，而相比疫情前單日遊客廿萬人次以上，現時單日遊客人次僅14萬。他認為大坑舞火龍和無人機表演對當區食肆有一定幫助，但其他地區則相對淡靜。他預料業界在今年國慶的生意額會比去年的超過3億元少，估計在現時經濟狀况下，內地及本港企業飲宴活動規模會有所縮減。

旅遊促進會總幹事崔定邦則指本港中秋檔期的酒店入住率理想。他提及本月15至17日為內地中秋假期，其中16日為回程高峰，而本月15日及16日內地居民入境數字達14萬，較平日7至周六日的8萬人翻倍，只來港兩日一夜或即日來回的旅客較多，整體酒店價格仍穩定，檔次較低的酒店入住率會更高，「落旺角或荃灣西，出入尖（沙）嘴只是10多分鐘，但價格低了很多。」至於十一假期，崔認為可吸引來自長江以南、華北中長途旅客，又指十一假期酒店預訂情况理想，中低檔次酒店在國慶假期酒店價格升約10%至15%，入住率料有7至8成滿。