葵涌醫院4名男病人遭牀蝨叮咬 (20:09)

葵涌醫院今日（17日）公布，昨早接獲續護病房一名男病人皮膚痕癢，職員檢查後懷疑病人被牀蝨叮咬，其後在其病牀上發現牀蝨。職員隨即檢查病房其他範圍及病人被服，結果在一個已封閉的暖氣槽及另外9張病牀上再發現牀蝨，另外亦發現3名男病人懷疑被牀蝨叮咬。

該院稱極度關注事件，昨日已安排專業滅蟲承辦商到病房處理牀蝨，亦已通知食物環境衛生署，安排滅蟲專家今日到病房視察及提供滅蟲意見。該院稱已為4名病人提供適切治療，並採取一系列措施加強保障病人及防止牀蝨傳播，包括在有關病房滅蟲、深層清潔及持續環境監察，並為有關病人進行皮膚監測，及將病人個人物品放置於密封膠袋內隔離，直至確定沒有牀蝨，另已更換涉事病房被服作深層徹底消毒，及將所有受影響的牀褥及枕頭經妥善處理後棄置。

該院稱會為病人進行接觸調查，並提供防治牀蝨指引，亦會聯同專業滅蟲承辦商調查牀蝨繁殖源頭，並採取措施防止牀蝨在院內繁殖及擴散。該院稱會在全院其他範圍採取一系列應對措施，包括加強檢查、安排專業承辦商採取滅蟲及防治蟲患措施及加強病房清潔，並已透過早期事故通報系統向醫管局總部通報。