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警司陸振中涉非禮及襲擊案　女途人稱目睹多人阻被告駛走七人車 (18:04)

沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件今（16日）在區院第18天審訊。襲擊事件當日報警的女途人作供指，她在停車場看到七人車司機與其他男女糾纏，其間司機不斷説「你走啦，我死我事呀」，隨後車輛撞倒其他車和防撞欄；途人亦看到其中一男右手流血。為遷就法庭檔期，本案押後至10月8日續審。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

案件原本排定17天審訊，今超出原定審期。控方傳召途人郭聰穎，郭供稱2022年7月15日她與男友和友人在粉嶺吃過晚飯後，前往牽晴間停車場取車。一推門之際她看到一輛七人車停泊在路中心，駕駛席有一名男子，另一名身穿黑色T恤、卡其色長褲的男子站在司機位旁，一名束馬尾的女子在副駕。

郭續指，七人車傳出吵鬧聲，她路過時司機不停大聲說「你走啦，你走啦」，其他人稱呼他為「阿sir」。糾纏期間該束馬尾女子向另一名穿藍色恤衫的男子說「上車啦，X你老母！」七人車並重複向前駛和後退，撞到防撞欄和另一輛私家車，郭並目睹穿黑色T恤的男子右手流血。郭確認她其後報警，在軍裝警員和救護員到場後交到案發經過。

保安員楊詠誠從閉路電視片段看到七人車司機駛至閘口時，其八達通未能拍感應閱卡器，他到閘口協助，期間聽到有人說已報警，不要讓七人車離開，楊遂放置一支金屬柱在車前。楊又指，車上坐後座的男子隨後拍卡，閘門升起，該男子問楊為何不讓車駛離。

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