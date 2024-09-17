99男誤信可付「行政費」繼承網戀女友「遺產」　有辦公室助理失過百萬 (17:41)

網絡安全及科技罪案調查科高級督察宋家煒表示，有詐騙集團於去年12月至今年8月針對男士詐騙，涉及99宗案件，總損失金額達2000萬元。警方發現，涉案集團於手機交友程式假扮本地女子，結識本地男士，聲稱自己獨自在日本工作。雙方發展成網絡情侶後，集團再派人假扮「女友」日本公司的上司，聲稱其女友於日本不幸離世，留下幾十萬元遺產，要求事主繳付行政費領取遺產。事主若上當就會被要求更多行政費，直到發現被騙。過程中，「上司」會提供日本公司名片，以加強說服力。

警方接獲99宗同類報案，99名本地男事主介乎21歲至44歲，當中不乏專業人士，包括測量師、工程師、教師及醫生。其中最大損失金額的案件涉108萬元，26歲事主報稱任職辦公室助理。

根據調查及情報分析，警方亦發現該集團成員招攬本地傀儡戶口，操控超過30個銀行戶口洗黑錢，以便收到騙款後即時轉賬洗黑錢。2023年12月至2024年8月，集團共清洗2000萬元懷疑犯罪得益，並開設不同傀儡虛擬貨幣戶口洗黑錢。據調查，賣戶口者可獲數千至一萬元報酬。警方鎖定集團成員身份後，昨於全港多個地點以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕9男2女，他們年齡介乎20至59歲。行動中，警方共檢獲13部電話及1部電腦，所有被捕人目前仍被扣查。

宋家煒提醒，一般人可能認為網上情緣受騙人多為女性，但根據警方今年8月資料，網上情緣騙案男事主佔超過35%，反映騙徒目標不論男女，手法層出不窮，高教育水平人士都有機會受騙，呼籲市民提防騙案。