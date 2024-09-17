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國慶活動加入「75」元素　將辦展覽、歌唱、市集等活動　陳國基冀推動消費 (17:32)

特區政府介紹慶祝國慶各項慶祝活動和特別優惠，包括國慶當日市民入戲院看電影可享半價、當日亦可免費乘搭電車等。另亦華服穿著活動、展覽、唱歌、考察及市集活動，當中不少均涉及「75」的元素，呼應國慶75周年，例如派發750張海洋公園門票、為750名長者提供免費口腔檢查和免費中醫診症諮詢服務、在市區大型公園種植75棵樹、安裝75個特色渠蓋、統籌75隊公務員義工隊為弱勢社群提供義工服務等。

政務司長陳國基表示，今年屬國慶75周年，亦是政府完善地區治理、完成《基本法》第23條立法後的第一個國慶，具特殊意義，同時希望在慶祝國慶的同時推動本地消費，向訪港旅客展示香港「背靠祖國，面向國際」的獨特魅力。他強調今次國慶的佈置力度之大將是「歷年之冠」。

文體旅局長楊潤雄就指，國慶日半價戲票由文體旅局資助香港戲院商會，市民可在全港59間戲院以半價觀賞電影，料逾18萬人參加，同日看電影者亦會獲抽獎機會，獎品超過2000份，設大獎10名，每人可獲全港戲院適用的75張免費戲票、二獎30名，每人可獲免費戲票10張；其他獎品包括戲院小食禮券、爆谷及飲品等。

其他國慶活動亦包括煙花匯演及合唱活動，其中合唱活動將包括無人機表演、學生及人大代表鄺美雲合唱愛國主義教育主題曲《我們的家》。另亦會舉行「千人華服賀國慶」、「新中國成立75周年成就選粹展覽系列」，民政及青年事務局長麥美娟亦提及，國慶期間將有六合彩金多寶攪珠，分別於10月2日至10月8日期間舉行，每輪頭獎基金高達7500萬港元。

政務司副司長卓永興又指，因應國慶75週年，多項慶祝活動都加入「75」數字元素，包括海洋公園將派發750張門票予基層家庭、牙醫學會為750名長者提供免費口腔檢查、中醫中藥界聯合總會為750名長者提供免費中醫診症諮詢服務、中國香港汽車會會組織75輛經典名車和古董車在各區巡遊、發展局和轄下部門會在市區大型公園種植75棵樹，並在75個不同地點安裝75個特色渠蓋、公務員事務局統籌75隊公務員義工隊。另外各區民政署將會聯同關愛隊推出「國慶樂悠遊」，在九月下旬到十月下旬為7500個市民，舉辦75個本地遊旅行團。

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