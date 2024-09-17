為抵極端天氣　港燈提高南丫發電廠機組地基 (15:57)

港燈今日（17日）表示，為確保市民的電力供應在極端天氣下維持穩定和可靠，將強化電力基建，措施包括透過提高南丫發電廠建築物的地基高度至主水平基準加7米，高於山竹來襲時港島東部港燈的設施錄得水浸最高水位達主水平基準加5.45米，以強化南丫發電廠抵禦風暴潮與越堤浪，以及提升新建變電站對抗水浸能力。港燈指，只要以上措施全面落實，港燈將有足夠能力應對至世紀末由惡劣和極端天氣帶來的挑戰。
港燈指，正分階段為變電站加裝或提升高度為主水平基準加6米的擋水牆，預計到2026年初，提升工程將會覆蓋所有距離岸邊100米內、位處有嚴重水浸風險地區的電力設施。港燈早前亦修訂內部指引，由2022年6月起所有新興建的主變電站，防洪能力一律要提升至可以應付高度為主水平基準加7米的水浸情况。由客戶提供、新興建的配電變電站，除符合特殊要求外，亦要符合相同標準，以確保世紀末的新變電站有能力保障電力供應穩定。
港燈輸配電科總經理楊廣通指，參照過往的水浸紀錄，由於距離岸邊100米以內的低窪地區在遇上惡劣以至極端天氣時，受水浸的威脅相對較大，港燈在檢視過所有變電站的地理分佈後，過去10年已分批為超過280個變電站加裝或提升防洪設備，包括在主要供電設施加裝承托基座，加強防洪能力，及安裝多階段水浸警報系統等。發電廠內多個關鍵地點設有防波堤和約2米高的防洪牆，以及今年內將在發電廠內近海位置加裝「可拆除式防洪閘」，作為極端天氣保護裝置。