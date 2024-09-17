為抵極端天氣　港燈提高南丫發電廠機組地基 (15:57)

港燈指，正分階段為變電站加裝或提升高度為主水平基準加6米的擋水牆，預計到2026年初，提升工程將會覆蓋所有距離岸邊100米內、位處有嚴重水浸風險地區的電力設施。港燈早前亦修訂內部指引，由2022年6月起所有新興建的主變電站，防洪能力一律要提升至可以應付高度為主水平基準加7米的水浸情况。由客戶提供、新興建的配電變電站，除符合特殊要求外，亦要符合相同標準，以確保世紀末的新變電站有能力保障電力供應穩定。

港燈輸配電科總經理楊廣通指，參照過往的水浸紀錄，由於距離岸邊100米以內的低窪地區在遇上惡劣以至極端天氣時，受水浸的威脅相對較大，港燈在檢視過所有變電站的地理分佈後，過去10年已分批為超過280個變電站加裝或提升防洪設備，包括在主要供電設施加裝承托基座，加強防洪能力，及安裝多階段水浸警報系統等。發電廠內多個關鍵地點設有防波堤和約2米高的防洪牆，以及今年內將在發電廠內近海位置加裝「可拆除式防洪閘」，作為極端天氣保護裝置。