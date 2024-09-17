機場三跑11月17日舉行十公里馬拉松　不礙飛機升降 (14:49)

機場中跑道屆時將按賽事項目分為4條賽道，每條賽道約6米闊，5公里賽事路線約等於在中跑道範圍內跑一圈，故10公里賽事即跑兩圈。跑手屆時需先提早約2小時在亞博館報到及完成安檢，其後再乘坐大會穿梭巴士到機場禁區，在停機坪集合及起步，進入機場跑道完成賽事後，再經停機坪離開。

10公里賽事將分為女子精英組、10公里挑戰組及10公里非挑戰組，名額共8000個；5公里及3公里賽事名額各2000個；10公里輪椅組名額30個，總參賽名額1.2萬個，當中1000個會預留予機場員工。賽事會按項目分7個時間開跑，10公里女子精英組會率先於上午8時10分開跑，其後為其餘組別的10公里項目及5公里項目，最遲起跑的為3公里賽事，料下午1時半開始，45分鐘完成。

今次賽事設公眾抽籤報名及指定組別優先報名，前者下周一至五接受報名，10月1日會有首輪抽籤結果，「達標跑手」今明兩日優先報名，「女子精英組」由今日起至下周三接受報名。

賽事期間機場會如常運作，南北跑道會如常有飛機升降，機管局機場運行執行總監姚兆聰指，中跑道與南北跑道之間至少有1.5公里距離，故相信不會有安全問題，屆時會有多重封閉措施及安排人手管理，確保跑手不會離開封閉區。而南北跑道因可如常運作，故當日不會有航班因賽事需改期或取消。

至於1.2萬名跑手進入機場的交通問題，田總行政總監伍于豪指，已與港鐵及運輸署溝通，比賽當日會加開班次，賽事按項目分7個時間開賽，相信可減少對運輸承載力影響。伍又指，會汲取港珠澳大橋馬拉松等類似賽事經驗和教訓，確保有足夠補給站、廁所及接駁車予參賽者，暫定會於起點及終點各設廁所及補給站，重申賽事各項目開跑時間不同，料不會有大量跑手集中同一時間使用設施，故相信足以應付。