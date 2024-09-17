精神分裂症男子斬斃八旬鄰居認誤殺　稱因噪音而動殺機 (14:23)

控方指被告何世宇（現38歲，報稱無業）過往曾有傷人、刑毀及參與三合會組織等案底。辯方求情指，本案對於事主家屬是一場悲戲，被告向事主家屬表達真誠道歉。

案情指，被告自2018年確診患上精神分裂症。事主黃杏林案發時84歲，與妻子同住於恆安邨某室，其單位與被告住宅相鄰，但兩人素無積怨。2021年9月27日，事主在妻子的目送下離家，他行經走廊時，被告衝出及用菜刀斬事主的頭、背及肩部數次。及後被告走向事主的單位，事主的妻子因為害怕而立刻關門，並著女兒報警。

經報警後，事主被送往沙田威爾斯親王醫院搶救，現場則發現涉案40厘米長的菜刀及事主被斬甩的左右手大姆指。事主同日被證實死亡，死於身處多處刀傷及失血，驗屍報告指事主有至少45處刀傷。

被告犯案後自行前往沙田威爾斯親王醫院，向一名護士坦白自己傷人。警察當場拘捕他，被告在警誡下稱由於源於鄰居持續一年的嘈音問題，他想殺害任何居於事主單位內的人。被告被捕後還押小欖，精神科醫生評估被告案發時患有偏狂型精神分裂症及妄想。