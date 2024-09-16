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西營盤社區會堂承辦商職員遺失USB　載有306名租場者資料 (23:30)

西營盤社區會堂的場地管理服務承辦商職員前日（14日）遺失一隻USB，裏面載有共306名租用會堂場地或設施的申請機構名稱、活動日期及時間、聯絡人姓名及其聯絡電話。承辦商今日（16日）通知民政事務處，民政事務處已陪同承辦商向警方報案，通報個人資料私隱專員公署，並陸續聯絡所有受影響的申請機構。

民政事務處表示，處方委託場地管理服務承辦商「昇捷設施管理有限公司」由2022年9月起至2025年8月協助管理西營盤社區綜合大樓社區會堂，以及處理會堂場地或設施租用申請。承辦商於今日上午向民政事務處通報，負責處理會堂場地或設施租用申請的一名職員於9月14日上班期間遺失一可攜式裝置（USB），當中載有共306名租用會堂場地或設施的申請機構名稱、活動日期及時間、聯絡人姓名及其聯絡電話。有關資料不包含任何個人身份證號碼和其他個人資料。

民政事務處接獲通報後，今午已陪同承辦商向警方報案，通報個人資料私隱專員公署，並陸續聯絡所有受影響的申請機構致歉及解釋事件。民政事務處已設立熱線28523735供有關人士查詢，亦已即時暫停承辦商處理會堂場地或設施的租用申請。民政事務總署亦已同時通報物業管理業監管局，就承辦商作為持牌的物業管理公司未有妥善處理個人資料，作適當跟進。

民政事務處指會嚴肅跟進，防同類事件再次發生，對受影響人士致歉。民政事務處已嚴厲譴責承辦商，並要求承辦商提交詳細報告以及採取一切必要措施，防止有關資料進一步外洩。在承辦商未能採取令人滿意措施前，民政事務總署不會容許承辦商參與競投轄下其他項目。

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