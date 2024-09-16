再多13名乙鏈病人證實屬ST283 群組累計40人 (21:49)

衛生防護中心流行病學調查顯示，13名感染ST283病人為7男6女，年齡介乎35至94歲，當中8人出現敗血症，5人關節膿腫。40名病人於8月8日至9月5日期間發病，居於全港18區，當中30人本身有長期病患；當中無人從事魚販、漁業養殖相關工作。

根據醫管局資料，40名病人中，10人已出院，25名留院病人穩定，3人嚴重，另外2名有長期病患者已死亡。

中心流行病學調查顯示，31宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中5人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口；6宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，另外3宗個案詳細接觸史有待調查。

由於病人居於各區，相關淡水魚購自11個不同地區共23個街市，中心認為受影響淡水魚可能涉及批發層面，並於得悉在一個零售淡水魚檔樣本的基因序列與個案吻合後，已聯同漁護署到供應該魚檔的長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場視察並採集環境樣本，樣本化驗分析工作仍在進行，暫未發現批發市場的淡水魚有任何異常。