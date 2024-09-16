何永賢到「樂善村」及「荃福居」與民同樂慶中秋 過渡房屋助小朋友建社交圈 (21:00)

她今日(16日)在FACEBOOK專頁發帖文，指早前她和副局長戴尚誠到「樂善村」，一起與居民為項目內特色的步行橋上色，又與居民共同製作中秋燈籠，活動中充分感受到這個項目為入住的居民的生活填上色彩，也讓他們在不同的團體活動中，建立和諧的鄰里關係，及對「樂善村」的歸屬感。

何指「樂善村」用地由會德豐地產以象徵式租借，當日會德豐地產主席梁志堅等也有出席，與居民同樂。活動中最觸動她的，是一位小妹妹訴說以前住在環境惡劣的劏房，皮膚會過敏出現狀況，現時入住後這些問題都自然消失，着實是看得到的改變。除了在更好的環境變得更健康，居民的日常也有更貼心的照顧，當日他還派了樂善堂社企出品的精美月餅，讓居民更豐盛地過中秋。

何表示上周四晚她和常秘羅淑佩也到了荃福居，與齊惜福發起人及贊助人梁唐青儀一起和居民吃盆菜，這既是居民的入伙酒，也是預早迎月的開心活動。當晚筵席好不熱鬧，居民不論以前各自住在哪裡，搬入「荃福居」後都彷如一個大家庭，一起吃着盆菜，彼此還一起聊天交流。

當日的宴會上，不少居民也上台進行才藝表演，一些小朋友手牽手到台上唱歌，她相信大家都很開心見到小朋友在項目內找到了朋友、建立了社交圈、參與了不同活動，成為他們成長歷程中的重要營養，也成為我房屋局、過渡房屋營運機構及社會各界有心人士支持和推動這些社會工程的重要動力。