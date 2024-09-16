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女教師疑捲入婚外情被人校內打崩門牙　3人被捕包括女主腦 (20:19)

45歲姓謝女教師上周三返校上班時，遭兩名男子尾隨入校襲擊，包括拳毆面部。警方調查後，日前拘捕兩名落手施襲男子及涉為主腦的53歲女子，3人涉嫌襲擊致造成身體傷害罪名被捕。警方指事件涉及私人糾紛，與學生以及學校無關。據悉是感情問題，女主腦及女事主原本認識，曾發生爭執。女主腦當晚在觀塘區消防宿舍被捕。

葵青警區反三合會行動組主管高級督察馮小曼表示，9月11日早上7時許，女教師返到葵涌區一學校時，遭兩名戴口罩男子尾隨進入學校，行到走廊時，其中一名男子揮拳襲擊該女教師，導致該女教師右眼及鼻樑瘀傷流血，兩隻門牙崩裂。兩男得手後逃離學校，女教師報警，案件交由葵青警區反三合會行動組跟進。

警方調查後鎖定3名疑犯，於案發當日及本月14日分別在秀茂坪和油麻地以襲擊致造成身體傷害罪拘捕3人，包括相信為案件主謀的53歲本地女子，以及兩名當時尾隨女教師入學校施襲的23歲及28歲、持「行街紙」的非華裔男子。據悉兩男越南籍。馮小曼表示，初步調查相信案件涉及教師私人糾紛，與學生及學校無關。

據了解，3名被捕人沒有黑社會背景，未知道女主腦與兩施襲男的關係及如何認識，但相信兩男按指示行事，施襲時沒與女事主講話。另外有消息指，女主腦於案發當晚在觀塘區消防宿舍被捕；至於兩名非華裔男子則於3日後在油麻地劏房被捕。

相關字詞﹕襲擊

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