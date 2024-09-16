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警方破跨國網上賭博及洗黑錢營運中心拘四人　揭有人誘學生開傀儡戶口 (18:20)

黃大仙警方上周六（14日）展開反非法網上賭博及洗黑錢行動，成功瓦解一個由跨國犯罪集團操縱、本地三合會營運的非法網上賭博平台在港的營運中心，拘捕3男1女骨幹成員，估計由本年2月運作至今已收取6億元賭注。

警方近日發現有三合會成員滲透校園，引誘並利用年輕人開設傀儡戶口，用作營運網上賭博及洗黑錢，經調查於上周六在荃灣一幢工商大廈單位，搗破該集團在港的營運中心，以串謀收受賭注及串謀洗黑錢罪等罪名拘捕3男1女骨幹成員，年齡介乎21至33歲，全屬本地人，各人均報稱無業，檢獲4部電腦、逾80部手提電話及200多張電話卡。

黃大仙警區科技及財富罪案組督察岑景康表示，該營運中心24小時運作，並且使用大量通訊設備，除80多部已連接傀儡戶口的手提電話及電腦，亦設置有員工簽到的打卡機，集團分工明細，採用多種方式招攬賭客，透過社交平台、短訊及手機應用程式，主動宣傳及提供優惠，例如新會員註冊優惠、入現金提取加密貨幣等吸入賭客，搗破的營運中心是處理充值，存錢及提款的客戶服務中心。涉案跨國犯罪集團紮根馬來西亞，該網上賭博平台在本年2月在海外註冊，主要以東南亞客戶為目標，在港設立營運中心，針對本港賭客提供服務，投注額由100至80萬元不等，從本年2月運作以來，賭客1000至2000人，主要以賭波，運動賽果，百家樂及釣魚機等，每日平均收取賭注近300萬元，估計至今已收取6億元。行動已成功瓦解一個跨國犯罪集團的分支，阻截非法業務在港擴充。

重案組高級督察麥寧峰稱，涉案網上賭博平台聲稱安全可靠、實力雄厚，不會「走數」，但實際上平台無牌經營及違法，網上亦見到有「苦主群組」，投訴出金失敗。警方亦發現涉案集團於過去的暑假，派出三合會成員滲透校園，引誘並利用學生開設傀儡戶口，作為營運工具，當中發現有學生或剛開始投入職場的年輕人為傀儡戶口持有人。

另於上周一（9日）黃大仙警方在一名17歲中五學生身上，檢獲4張他人的銀行卡，經調查該名學生受三合會成員唆擺，以數千元報酬開設及出售戶口，另外亦邀請同學出賣戶口，從中收取近千元的介紹費。警方以盜竊罪拘捕涉案學生，他有機會可能需要面對串謀洗黑錢更加嚴重的控罪。

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