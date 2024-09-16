八旬翁認於東薈城自瀆及偷食物囚7周　求情冀接受精神科協助被官拒絕 (18:10)

被告張偉祥（84歲）報稱退休。辯方求情稱被告實有悔意。李官關注被告「財政好有問題」，而他甚有學識，但曾偷竊10多次，難以接納以精神問題作求情理由。辯方指，被告欠缺方案跟進，建議他接受精神科幫助，打破惡性循環，望給予最後一次機會。李官就作出有違公德的行為罪及盜竊罪判被告監禁2周及6周，其中1周分期執行。

庭上透露，被告首次干犯作出有違公德的行為罪。案情指，今年2月13日下午，被告於東薈城1期2樓會員櫃檯對面坐在路邊飲啤酒，他先把藍色外套放在大腿上，然後除褲及露出臀部，再在外套掩蓋之下手淫，商場的3名客戶服務職員目睹事件遂報警。被告在警誡下稱「我一時性衝動，先係嗰度自瀆啫，畀次機會喇」。

至8月31日下午，有職員見到被告在東薈城地庫的超市鬼鬼祟祟，將一罐橄欖、一包柑、兩包火腿、一包燻牛肉、一包燒豬肉及一包燒豬腩肉放入環保袋，並未有付款360.7元，他當場被截獲。被告表示「肚餓，未出綜援，一時貪心，所以偷嘢」。