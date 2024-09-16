明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

八旬翁認於東薈城自瀆及偷食物囚7周　求情冀接受精神科協助被官拒絕 (18:10)

一名八旬翁今年2月在東涌東薈城內自瀆，再於8月在同一商場的超市內偷取煙燻牛肉及橄欖等食物，共值300多元。他承認各一項作出有違公德的行為罪及盜竊罪，還押至今（16日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官李志豪提及被告具有學識，其盜竊案底達10多項，就兩案無可避免須判監，批評他不應等到罪成判刑，才請法庭讓他求助，終判入獄7周。

被告張偉祥（84歲）報稱退休。辯方求情稱被告實有悔意。李官關注被告「財政好有問題」，而他甚有學識，但曾偷竊10多次，難以接納以精神問題作求情理由。辯方指，被告欠缺方案跟進，建議他接受精神科幫助，打破惡性循環，望給予最後一次機會。李官就作出有違公德的行為罪及盜竊罪判被告監禁2周及6周，其中1周分期執行。

庭上透露，被告首次干犯作出有違公德的行為罪。案情指，今年2月13日下午，被告於東薈城1期2樓會員櫃檯對面坐在路邊飲啤酒，他先把藍色外套放在大腿上，然後除褲及露出臀部，再在外套掩蓋之下手淫，商場的3名客戶服務職員目睹事件遂報警。被告在警誡下稱「我一時性衝動，先係嗰度自瀆啫，畀次機會喇」。

至8月31日下午，有職員見到被告在東薈城地庫的超市鬼鬼祟祟，將一罐橄欖、一包柑、兩包火腿、一包燻牛肉、一包燒豬肉及一包燒豬腩肉放入環保袋，並未有付款360.7元，他當場被截獲。被告表示「肚餓，未出綜援，一時貪心，所以偷嘢」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞