七旬鐘表匠佘永盛獲發工匠牌　最快11月遷至新址經營　食環署：特殊個案 (17:51)

根據區議會文件，檔位新址位於駿業里行人天橋底旁行人路，每年牌照費和攤位費共3458元，攤位面積不得超過0.4乘0.5米。有區議員關注新址面積的制定標準，食環署代表回應指，新址面積是根據佘伯現時檔位大小所定，已取得他本人同意。就未來如何處理同類型的申請，食環署代表指，署方早年已不再發牌，形容這次屬特殊個案。

佘伯稱，現時一個月會收到兩張告票，罰款由500元到750元不等，對獲發牌感到興奮，惟可惜未有提及牌照繼承權，「我真的很興奮，現在我都不敢期望，希望寄託在下一代人，我都年紀大了。」

袁智仁冀食環署公開申請工匠牌機制

袁智仁則稱對食環署「特殊個案」的說法感到失望，認為署方有必要公開申請工匠牌的機制，他指全港現時有140多個工匠，可以申請到牌照的人也不多，對於整個城市的影響相當小。

他續指，目前申請機制按2009年的工匠登記作為依據，「但問題是15年前的一個調查，為何可以決定現在工匠的牌照，決定他們是否一個工匠呢？」他促請當局應重新進行工匠的調查，檢視全港工匠人數及如何保育手藝。他亦關注未來深水埗、九龍城將有大型重建，認為市建局作為重建的推手，有責任處理工匠在社區如何延續他們的手藝。

市民唐女士表示，光顧佘伯生意已有七八年，形容對方為人隨和，收費亦較便宜，希望佘伯的手藝得以延續，「有手藝的當然希望傳承下去，畢竟現在修表的人真的很少」。