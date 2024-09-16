七旬鐘表匠佘永盛獲發工匠牌　最快11月遷至新址經營　食環署：特殊個案 (17:51)

食環署早前同意向觀塘區七旬無牌鐘表修理工匠佘永盛簽發固定攤位（工匠）小販牌照（下稱「工匠牌」）。觀塘區議會食物環境衛生委員會今（16日）開會審議，無人反對下通過發牌，佘料最快11月遷至新址經營。佘永盛會後表示，對區議會發牌感興奮，惟可惜會上未提及牌照的繼承權。協助佘伯的「活在觀塘」創辦人袁智仁則期望，政府公開工匠牌申請機制，及進行新一輪的工匠調查。
根據區議會文件，檔位新址位於駿業里行人天橋底旁行人路，每年牌照費和攤位費共3458元，攤位面積不得超過0.4乘0.5米。有區議員關注新址面積的制定標準，食環署代表回應指，新址面積是根據佘伯現時檔位大小所定，已取得他本人同意。就未來如何處理同類型的申請，食環署代表指，署方早年已不再發牌，形容這次屬特殊個案。
佘伯稱，現時一個月會收到兩張告票，罰款由500元到750元不等，對獲發牌感到興奮，惟可惜未有提及牌照繼承權，「我真的很興奮，現在我都不敢期望，希望寄託在下一代人，我都年紀大了。」
袁智仁冀食環署公開申請工匠牌機制
袁智仁則稱對食環署「特殊個案」的說法感到失望，認為署方有必要公開申請工匠牌的機制，他指全港現時有140多個工匠，可以申請到牌照的人也不多，對於整個城市的影響相當小。
他續指，目前申請機制按2009年的工匠登記作為依據，「但問題是15年前的一個調查，為何可以決定現在工匠的牌照，決定他們是否一個工匠呢？」他促請當局應重新進行工匠的調查，檢視全港工匠人數及如何保育手藝。他亦關注未來深水埗、九龍城將有大型重建，認為市建局作為重建的推手，有責任處理工匠在社區如何延續他們的手藝。
市民唐女士表示，光顧佘伯生意已有七八年，形容對方為人隨和，收費亦較便宜，希望佘伯的手藝得以延續，「有手藝的當然希望傳承下去，畢竟現在修表的人真的很少」。