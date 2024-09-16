警司陸振中涉襲擊下屬　警長稱勸喻被告時感「難做」因警隊階級觀念重 (17:49)

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

警署警長吳偉華作供指，2022年7月15日他收到督察蔡文浩來電，他遂前往牽晴間停車場，被告將車駛至停車場閘口時，大聲喝罵他等人離開，X和督察賴文顯亦在車上勸喻被告不要駕車，被告情緒激動，貌似醉酒，他勸告對方，形容自己「好難做」。吳隨後得知被告返回警署，並通知總督察黃燦熊，他與黃在警署內拍門，被告起初沒有應門，其他同袍隨後亦有一同拍門。

辯方指出，當日被告特別吩咐他和另一位警署警長梁志成照顧X，梁稱「多一事不如少一事，否則你會好多事，你唔好返差館住」，被告回應「你而家嚇我呀？做咩唔畀我返差館」，吳否認。梁志成供稱，他一同勸喻被告時亦感「難做」，他不可太「夾硬嚟」，控方追問是否指警隊階級觀念很重，梁指「以我30年警務生涯都係」。

當日到場調查的軍裝警員余浩鈿指，他與報案人溝通時看到被告登上的士，他嘗試阻止但被告沒有理會，其後現場的警署警長劉澤基告知被告去看醫生，他相信車輛授權劉處理。