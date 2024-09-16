明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警司陸振中涉襲擊下屬　警長稱勸喻被告時感「難做」因警隊階級觀念重 (17:49)

沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件今（16日）在區院第17天審訊。有份出席飯局的警署警長梁志成供稱，他勸喻被告不要駕車時不可太惡、「夾硬嚟」，而且「唔夠膽做嗰啲嘢」，又指警隊中「階級就係階級，佢係你上司就可以操控一啲嘢，可以做一啲嘢影響你工作啦」。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

警署警長吳偉華作供指，2022年7月15日他收到督察蔡文浩來電，他遂前往牽晴間停車場，被告將車駛至停車場閘口時，大聲喝罵他等人離開，X和督察賴文顯亦在車上勸喻被告不要駕車，被告情緒激動，貌似醉酒，他勸告對方，形容自己「好難做」。吳隨後得知被告返回警署，並通知總督察黃燦熊，他與黃在警署內拍門，被告起初沒有應門，其他同袍隨後亦有一同拍門。

辯方指出，當日被告特別吩咐他和另一位警署警長梁志成照顧X，梁稱「多一事不如少一事，否則你會好多事，你唔好返差館住」，被告回應「你而家嚇我呀？做咩唔畀我返差館」，吳否認。梁志成供稱，他一同勸喻被告時亦感「難做」，他不可太「夾硬嚟」，控方追問是否指警隊階級觀念很重，梁指「以我30年警務生涯都係」。

當日到場調查的軍裝警員余浩鈿指，他與報案人溝通時看到被告登上的士，他嘗試阻止但被告沒有理會，其後現場的警署警長劉澤基告知被告去看醫生，他相信車輛授權劉處理。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞