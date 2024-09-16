警方一周接14宗網上遊戲買賣帳戶騙案　事主多為學生涉27萬元騙款 (17:37)

警方透過facebook「守網者」表示，不少網上遊戲玩家會放售賬號，近日警方發現與買賣網上遊戲戶口有關的騙案有上升趨勢，短短一星期內已接獲14宗相關騙案，當中8名受害人為學生，最年輕的只有12歲，總損失高達27萬元。警方發現，有部分事主透過社交平台或二手買賣平台放售遊戲帳戶，亦有部分事主本身無意放售賬號，但在遊戲聊天室結識網友，被邀請以高價放售其遊戲帳戶。

警方指，騙徒聲稱要保障雙方權益，要求經第三方交易平台交易，並提供連結至虛假交易平台，要求事主註冊帳戶。註冊後，騙徒會稱已將款項匯到假交易平台帳戶，當事主打算在平台提現，發現資金被凍結。事主聯絡假平台客服查詢，獲要求繳交保證金以解凍戶口，結果被騙去款項。

警方呼籲市民使用信譽良好的交易平台，不輕信網友提供的連結；保護個人資料，切勿隨意提供帳戶登入密碼、銀行戶口等資料；警惕過於優厚的報酬；勿相信「先支付後收款」的交易；如有懷疑，可用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入可疑網址、電話號碼、銀行戶口，支付寶帳戶等，即時評估詐騙風險。