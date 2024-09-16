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海關破三宗走私電腦零件案檢值五億元貨物 (17:35)

海關於上月起展開「海巡」行動，透過可疑X光影像，揭發3宗利用遠洋船走私電子零件的案件，於合共4個貨櫃檢獲市值5億元的中央處理器顯示卡、電路板、電腦記憶體等等。海關相信涉案貨物最終目的地為內地，若成功走私可逃稅6000萬元。其中一宗案件涉及值4億元的貨物，屬海關今年偵破的單一走私案件中，貨值最高的案件。

海關有組織罪案調查科高級調查主任周俊雄指，本月9日，海關鎖定一個報稱載有檸檬酸、目的地為天津的貨櫃，調查後發現裏面約8成貨物為高價值的中央處理器、顯示卡、集成電路，大部分貨物比較新，估計價值4億元，若成功走私去內地，可以避稅超過5000萬元。今次是海關今年偵破的單一走私案件中，貨值最高的案件。周指，現時內地對高效能電腦產品需求甚高，相信是不發分子走私的誘因。周說，檸檬酸通常食物加工或清潔用途，中國是主要生產檸檬酸的國家，進口檸檬酸到內地不尋常，今次亦是海關第一次揭發有有走私貨櫃以檸檬酸作掩飾。海關會繼續調查涉案境外付運公司。

有組織罪案調查科調查主任黃穎炘指，另外兩宗案件發生於8月20日及9月3日，海關於共鎖定3個目的地為馬來西亞的貨櫃，其中一個報稱載有鋁物料，另外兩個報稱載有鋁合金。海關於該3個貨櫃發現大批未列倉單貨物，包括電路板、電腦記憶體、墨盒等等，市值約1億元，若成功走私到內地可避稅1000萬元。黃指，關員檢驗貨櫃時發現走私分子用心收藏貨物，例如於貨櫃門附近放置有正當申報的物品，將走私貨收在深處。調查發現，兩案的走私方式有共通處，不排除由同一集團操作，海關會繼續調查。

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