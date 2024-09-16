警偕入境處荃灣掃黃拘63女　檢獲治療性病藥物等 (15:42)

被捕63名女子年齡介乎25至59歲，當中41人持雙程證、3名持外國護照，其餘為本地人。他們涉嫌「違反逗留條件」、「經營無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「依靠他人賣淫的收入為生」等罪名。

荃灣警區特別職務隊高級督察連曉媚指，警方於區內流鶯黑點巡邏，又喬裝成顧客，於街頭及按摩場所搜證。行動中搗破多個用作非法賣淫的單位，共拘捕63人，當中兩人為劏房租戶，她們以日租方式分租劏房予以訪客身份抵港人士賣淫。調查顯示，賣淫活動不涉及集團操控，被捕人多經由同鄉、朋友及網上介紹，租用劏房單位作居住及賣淫用途。

連曉媚提到，有關套房就是無牌按摩院的按摩房，衛生環境欠佳，房內隨處放有已使用的紙巾，垃圾桶內亦發現已使用的避孕套。行動中，警方檢獲治療性病的成藥，並相信由藥房購買。據了解，性工作者收費約200元至300元不等。

荃灣警區行動主任總督察香子健指，區內舊樓租金低廉，且大廈出入口未設有鐵閘。而性工作者主要透過業主或中介租用套房單位，從事「一樓一鳳」，提供性服務，甚或以按摩技師身份，於「足浴店」及「SPA店」向顧客提供性服務。警方表示案中部分被捕業主，較早前已接通知指其單位曾被用作賣淫用途。另外，警方行動期間亦與與屋宇署展開聯合巡查行動，檢視曾作賣淫用途的單位是否有建築違規情况。