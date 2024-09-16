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六旬漢偷拍及非禮繼外孫女及越押　稱「一時鹹濕」 (15:01)

一名六旬漢涉嫌於住宅窺淫及非禮12歲繼外孫女，其後被控非禮等罪，並須還押；他另涉於還押期間報稱身體不適，繼而在醫院掙脫手銬乘的士回家，最終在親人報警下再次被捕。被告今日在區域法院承認非禮、窺淫及越押罪，案件將於10月8日判刑，以待索取事主的創傷報告。案情提到，被告早前在警誡下稱「我鹹濕影咗幾張相」。

案情指，被告T.F.W（64歲，退休人士）與妻子及其繼外孫女，即事主X同住深水埗白田邨一單位。2022年3月22日約凌晨3時，X在涉案單位睡覺時，被告拉高X的上衣及胸圍，並用手機拍下其乳房的照片及相關影片，整個過程歷時一至兩分鐘；其間X被弄醒，假裝睡著偷看被告的舉動。事發後，X透過WhatsApp把事件告知當時同住的被告次女。

同日晚上，被告次女發現被告手機存有約60張X的照片，當中包括約30張X的乳房照片，然後以此跟被告對質。當時被告就著拍攝X的私處道歉，並承諾刪除電話內所有X的裸照及不會再犯。

至於非禮罪，案情提到，2023年6月10日上午約9時30分，被告趁X睡覺時，將X的上衣拉高至其鎖骨位置，並用手指上下輕掃其右邊乳房下半部分約一分鐘。X同樣因被弄醒但假裝熟睡，之後透過WhatsApp將事件告知被告次女，最終被告次女在同日報警。

被捕後，被告在警誡下稱，他當時因「一時鹹濕」，將X的上衣及胸圍拉得更高，並用電話拍攝X整個乳房。事件被其次女發現後，他已刪除所有照片。

去年6月21日，當時正還押的被告因抽筋，被送往伊利沙伯醫院治理，並於病房過夜留醫，期間由兩名懲教人員看守、其左手被手銬鎖在病床圍欄。翌日約凌晨4時，一名護士看見被告經防火門離開病房，沿樓梯跑向地下，但其手銬仍鎖在病床，沒被解鎖或破壞的痕跡。

被告離開醫院後，登上的士前往白田邨，途中使用的士司機的電話，先後致電妻子及長女求助，但遭她們拒絕，最終被告在白田邨附近被捕。他再次被捕後在警誡下稱，當時「我返緊屋企」。

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