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西半山吊船奪命工業意外案揭外牆無安全網　兩公司及董事被票控15罪 (14:26)

西半山聯邦花園兩年前發生致命工業意外，兩工人從吊船墮地不治。涉事兩間公司及董事被票控「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」等共15罪，今（16日）於東區裁判法院開審。庭上透露，遇事工人擔任吊船操作訓練導師，具資格操作吊船，當時大廈外牆沒有安裝任何安全網。

被告為萬勇實業有限公司 、宏溢營造建築有限公司及萬勇董事陳海源（64歲）。萬勇和陳海源無律師代表，親自受審。

庭上讀出控辯雙方承認事實，聯邦花園2021年開始驗樓維修，物管公司委任萬勇負責工程吊船，包括搭建、檢驗和提供吊船訓練，宏溢則負責建築工程。驗樓工程的4部吊船由萬勇安裝，供宏溢的工人作吊船操作訓練；所有吊船設計相同，均由陳海源設計。涉事吊船安裝在巴黎閣和倫敦閣天台，天台矮牆設有繫穩點繫上獨立救生繩，每部吊船配有兩條救生繩，讓吊船上的兩個工人使用。

根據承認事實，死者翁偉文和李耀暉為萬勇員工和為合資格人士，獲發「懸空工作台安裝」、「懸空工作台訓練導師」等4張證書。事發於2022年6月13日，物管公司安排萬勇為宏溢的工人提供操作吊船訓練課程。翁和李早上登上天台吊船，當時吊船在矮牆繫穩點綁上獨立救生繩的一端，獨立救生繩餘下的部份則捲在一起，放在吊船工作平台上。

消防員到場發現吊船殘骸，當場證實死者遇事，大廈閉路電視拍到墮下過程。控方將傳召勞工處分區職業安全主任李維昌，以職業安全專家身分作供，勞工處高級機電工程師楊詠豐亦會以機械專家身份作供。

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