自由身記者家人及僱主收滋擾　另有記者甫入境即收信息稱「歡迎返來」　記協冀當局調查 (13:55)

「阿葵」續指，其住所及同層鄰居曾收到附有其個人資訊及相片的信件，當中有些抹黑及造謠資訊，呼籲認識「阿葵」的人士向國安舉報；滋擾者亦向「阿葵」家人的工作機構發電郵，其兄弟姊妹的上司、同事均收到，對家人造成困擾。他亦表示，當中部分被披露的內容，涉及他從未公開的工作經歷，並非可輕易取得，令他感到擔憂。

阿葵較多撰寫副刊及人物專訪文章，有關文章以化名刊登，自言無觸及敏感議題，但自己有其他與記者相關的合法身分，可能令滋擾者覺得「踩界」。他表示，事件對他構成壓力，擔憂會連累家人，又稱滋擾信件等沒有提及對方會做出哪些實際行動，令他有很多聯想，「我寧願你同我明明確確...直接同我單刀直入，咁仲嚟得痛快同舒服。」他形容初時感到恐慌，甚至考慮不再從事傳媒工作，惟與同業溝通後，認為不可姑息、要作出反抗，「要畀佢知，你唔係活在恐懼，對你係不痛不癢」。他稱雖然會擔憂報案無用、想過息事寧人，但仍考慮報案，「唔好令佢覺得可以得逞」。

記協主席鄭嘉如於同一節目提到，一名記者入境香港後，隨即收到WhatsApp訊息，稱「歡迎返嚟香港」，另一記者亦曾遇到類似情况，令人關注，惟不知道泄漏源頭在何處。她重申鼓勵受到滋擾的記者向警方及個人資料私隱專員公署報案，期望當局主動調查，又透露目前未有政府部門就事件聯繫記協，記協將繼續跟進。