明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

612穿光時衫戴「FDNOL」口罩　無業男認新煽動罪還押候判 (12:13)

一名27歲無業男子今年6月12日身穿「光時」上衣和戴「FDNOL」口罩，他今（16日）在西九龍裁判法院承認《維護國家安全條例》的新煽動罪。辯方求情時提出，新舊煽動罪判刑有「奧妙之處」，若被告重犯舊煽動罪，裁判法院可判囚3年，而新煽動罪經公訴程序定罪才可判囚7年；另被告曾犯舊煽動罪判監。總裁判官蘇惠德將案件押後至周四（19日）判刑，期間被告須要還押。

被告諸啓邦（27歲）承認「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，「不遵從要求而出示身分證明以供查閱」及「有意圖而遊蕩」兩罪則不提證供起訴。

辯方大律師關文渭求情指，被告來自單親家庭，中六畢業後做兼職，母親為他寫求情信。關文渭指出，雖然被告在錄影會面下稱，五大訴求缺一不可和光時口號大致相同，但法官早前在初選案裁決指五大訴求不涉分裂國家，強調兩者並不相同，本案檢控基礎在於黑衣8字。

同意案情指，當日下午被告在港鐵石門站穿印有「光時」的黑色長袖上衣及配戴黃色「FDNOL」口罩，警員截查發現他的袋內有一盒排泄物，並拘捕他。被告在錄影會面稱，當天是反逃犯條例運動的重要日子，他由沙田住所前往石門用膳時特意穿著該上衣，希望他人同意理念，令公眾記得2019年社會動亂。

被告表示，黑衣上的「Free Hong Kong」及光時口號，意指將香港回復到1997年前由英國管治的年代，這樣香港就不再由中國管治，他知道陳述有煽動意思及違法；而口罩上的「FDNOL」是五大訴求缺一不可的簡稱。被告又指，他攜帶自己的排泄物，意圖擲向不認同光時理念的人，以作發泄。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞