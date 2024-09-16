612穿光時衫戴「FDNOL」口罩　無業男認新煽動罪還押候判 (12:13)

被告諸啓邦（27歲）承認「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，「不遵從要求而出示身分證明以供查閱」及「有意圖而遊蕩」兩罪則不提證供起訴。

辯方大律師關文渭求情指，被告來自單親家庭，中六畢業後做兼職，母親為他寫求情信。關文渭指出，雖然被告在錄影會面下稱，五大訴求缺一不可和光時口號大致相同，但法官早前在初選案裁決指五大訴求不涉分裂國家，強調兩者並不相同，本案檢控基礎在於黑衣8字。

同意案情指，當日下午被告在港鐵石門站穿印有「光時」的黑色長袖上衣及配戴黃色「FDNOL」口罩，警員截查發現他的袋內有一盒排泄物，並拘捕他。被告在錄影會面稱，當天是反逃犯條例運動的重要日子，他由沙田住所前往石門用膳時特意穿著該上衣，希望他人同意理念，令公眾記得2019年社會動亂。

被告表示，黑衣上的「Free Hong Kong」及光時口號，意指將香港回復到1997年前由英國管治的年代，這樣香港就不再由中國管治，他知道陳述有煽動意思及違法；而口罩上的「FDNOL」是五大訴求缺一不可的簡稱。被告又指，他攜帶自己的排泄物，意圖擲向不認同光時理念的人，以作發泄。