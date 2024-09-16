消委會︳被問凶宅單位「有無古靈精怪」答「沒有」　地產代理須賠訂　消委會提醒交易前多渠道核實 (12:21)

其中一個案例中，買方視察一個二手物業時，曾諮詢地產代理「有無古靈精怪」 及「無嘢唔妥呀嗎」，獲回覆「沒有」，惟買方在簽署臨時買賣合約後發現，該單位曾發生墮樓事故，於是決定終止交易並向地產代理追討賠償。法官認為，地產代理協議訂明，代理須為買方取得關於物業的資料，條款隱含地產代理有責任以謹慎行事之態度，向買方提供資訊，故地產代理應作合理查詢才出答覆，而非回答「沒有」。

消委會提醒，消費者作出置業決定時一般會考慮一籃子的因素，而非單憑地產代理作出的陳述，故即使地產代理作出失實陳述，除非屬欺詐性質，否則其範圍責任一般不會延伸至相關置業決定，即地產代理未必須承擔買家最終蒙受的所有損失或損害。

另一宗案例中，地產代理安排買方視察一套連花園的村屋，但無告知該物業只包含村屋、花園是向政府以短期租約形式租用。法庭判定地產代理的行為構成失實陳述，同時指出由於在視察物業時業主亦在場，且沒有說明花園的問題，故業主同樣作出失實陳述，判定買方可撤銷交易並向業主及地產代理取回已付訂金。

消委會今年首8個月接獲11宗有關地產代理的投訴。消委會總幹事黃鳳嫺說，市民對買賣樓宇態度謹慎，涉及地產代理的投訴由去年首8個月的15宗微跌至今年同期的11宗，涉及租盤的投訴則有增加，涉及單位可使用範圍、租約起始時間等爭議。