優先登機變同步上機　指定窗口位封窗口　消委會今年首8個月接逾千宗涉機票服務投訴 (11:30)

其中一宗投訴個案，投訴人購買兩套由香港往返泰國的機票，並加購優先服務，包括優先上機、地勤優先將行李提取並送至行李輸送帶等服務。投訴人稱，地勤人員於去程時安排已加購優先服務的乘客先登機，惟其他乘客亦可同時登機；回程時投訴人理應比其他乘客較先取得行李，但其中一件行李需時20分鐘才到達輸送帶，而行李上的優先掛牌亦已丟失，投訴人對此感不滿，尋求消委會介入。航空公司回覆消委會指，登機時會為已加購優先登機服務的乘客另設一條隊伍，另不排除因另一承辦商負責運送行李而有所延誤，航空公司最終全數退回優先服務費用。

另一宗個案涉及已加購指定座位但被更改，投訴人購買4套由香港往來東京的機票，並額外繳付1040元的指定座位附加費，包括回程時兩個指定的窗口座位。投訴人回程在辦理登機手續時，才獲通知未能乘坐指定座位，遂要求安排一家至相同行數及能夠乘坐窗口位置；地勤人員解釋未能安排指定座位，但新位置將會是窗口位，惟最終登機時，位置的窗口已被封上。投訴人不滿航空公司擅自轉換預先加購的指定座位，在未能履行合約的情况下無主動提供再次選擇座位或退款等安排。航空公司解釋，由於航班機型更改故有座位調動，而今次因預訂部職員未有在機型更改後，妥善安排投訴人所要求的座位，因此退回合共560元的回程指定座位附加費。

消委會提醒，由於機票票價種類組合繁多，消費者宜於訂票前先做好規劃，再因應自身需要決定是否選擇預選座位、手提及託運行李數量等附加服務，亦應保留所有機票預訂紀錄和行程，以備發生糾紛時，可以作為追討憑據。